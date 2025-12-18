Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

PSOL propõe Código de Conduta para ministros do STF

Projeto de lei apresentado na Câmara diz que a iniciativa busca fortalecer a Corte e proteger o Supremo de ataques à sua credibilidade

SBT News
SBT News

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17h01.

Tudo sobreSupremo Tribunal Federal (STF)
Saiba mais

O PSOL protocolou nesta quinta-feira, 18, um projeto de lei (PL) que propõe a criação de um Código de Conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa é de autoria do deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) e conta com a coautoria de parlamentares do PSOL e da Rede Sustentabilidade.

De acordo com o texto, o objetivo não é fazer críticas à atuação dos ministros, mas contribuir para o fortalecimento institucional do STF. Os autores afirmam que a proposta busca proteger a Corte de ataques que possam comprometer sua credibilidade, especialmente diante de decisões sobre temas sensíveis, como os atentados contra o Estado Democrático de Direito.

"O objetivo é oferecer ao STF mecanismos legislativos que ajudem a consolidar sua autoridade moral, demonstrando à sociedade brasileira e à comunidade internacional que as decisões do tribunal seguem regras claras, públicas e vinculantes de conduta ética", diz trecho do projeto.

O texto traz pontos a que os ministros deverão obedecer, caso se torne lei, como regras para a sua participação em eventos e limitação no exercício de atividades remuneradas, além da própria atuação no STF, como adoção de conduta de imparcialidade e estabelecimento de parâmetros éticos e comportamentais para integrantes da Corte.

A proposta foi protocolada na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, mas ainda não há definição sobre o regime de tramitação que será adotado para a análise do texto.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsPSOL – Partido Socialismo e LiberdadeSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

‘Por favor, vá embora’, diz Tarcísio sobre Enel em SP

BYD planeja nova megafábrica de ônibus elétricos no Brasil após demanda superar capacidade atual

Flávio já tem meu apoio para 2026 e está aberto ao diálogo, diz Tarcísio

Ex-sócio da Boate Kiss poderá cumprir pena em regime aberto

Mais na Exame

Mundo

Assinatura do acordo UE-Mercosul será adiada para janeiro

Inteligência Artificial

Coursera anuncia aquisição da rival Udemy em negócio de US$ 2,5 bilhões

Mercados

Empresa de Trump entra em negócio de fusão nuclear: ação dispara 40%

ESG

Análise: Com Redata para 2026, Brasil atrasa projetos bilionários e data centers sustentáveis