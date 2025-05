Programa Mais Médicos abre mais 3,1 mil vagas; veja como se inscrever

O Ministério da Saúde abriu edital para 3.174 vagas no programa Mais Médicos. As inscrições começam nesta segunda-feira, 5, e vão até dia 8 de maio.

As vagas serão distribuídas entre 1.620 municípios e 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Os profissionais vão integrar o programa de Saúde da Família, com atendimento mais próximo da população.

A maioria das vagas são para regiões vulneráveis, sendo 75% para municípios de pequeno porte. Todas as regiões do país serão contempladas.

Quem pode se inscrever no Mais Médicos?

Podem concorrer médicos formados no Brasil ou com diploma validado no país, além de registro no Conselho Regional de Medicina. Também podem participar médicos brasileiros formados no exterior ou médicos estrangeiros habilitados para exercício da medicina em outro país.

Para quem não tem diploma validado no Brasil, é obrigatória a aprovação em um treinamento específico que será fornecido pelo Ministério da Saúde. Outras condições exigidas pelo edital podem ser encontradas no site do órgão.

Ainda está prevista a formação de um cadastro reserva para o surgimento de novas vagas.

Atualmente, quase 25 mil profissionais atuam no Mais Médicos em 77% do território nacional.

Como se inscrever no Mais Médicos?

Para se inscrever no programa é necessário acessar o sistema de gerenciamento de Programas do Ministério da Saúde.

O que é o programa Mais Médicos?

O Programa Mais Médicos é uma política pública que leva médicos para regiões prioritárias, remotas, de difícil acesso e de alto índice de vulnerabilidade, onde há escassez ou ausência desses profissionais.

O Mais Médicos compõe um conjunto de ações e iniciativas do governo federal, com apoio de estados e municípios, para o fortalecimento da Estratégia Saúde da Família (ESF) do País, porta de entrada preferencial do SUS, que está presente em todos os municípios e próxima de todas as comunidades. É neste atendimento que 80% dos problemas de saúde da população são resolvidos.

Segundo o governo, o programa garante assistência a mais de 63 milhões de brasileiros em todo o país. Com a meta de alcançar 28 mil profissionais, atualmente conta com cerca de 24,9 mil médicos atuando em 4,2 mil municípios — o que representa 77% do território nacional. Dentre essas localidades, 1,7 mil apresentam altos índices de vulnerabilidade social. Em dezembro de 2024, o programa alcançou um marco histórico ao registrar o maior número de médicos em atividade nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), com 601 profissionais atuando nessas regiões.