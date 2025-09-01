Primeira semana de setembro em São Paulo será marcada por calor e baixa umidade

A primeira semana de setembro de 2025 em São Paulo deve registrar tempo quente e predominantemente seco, com poucas chuvas previstas e temperaturas elevadas para o início da primavera. O clima varia ao longo da semana, mas tende a se estabilizar com céu aberto e baixos índices de umidade a partir de terça-feira, 2.

Nos primeiros dias, o tempo será mais ameno. Na segunda-feira, 1º, há previsão de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas leves e temperaturas entre 17°C e 23°C. A umidade relativa do ar deve ficar próxima dos 46%.

A partir de terça-feira, o cenário muda com o retorno do tempo firme e aumento das temperaturas. As máximas podem alcançar valores entre 26°C e 30°C, enquanto a umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos, com previsão de 24% na quinta-feira, 4.

Semana termina com tempo firme e manhãs mais frescas

Os dias mais quentes devem ocorrer entre quarta e sexta-feira. As temperaturas máximas chegam aos 30°C e a sensação térmica aumenta. O céu claro predomina nesse período, favorecendo o tempo seco e o calor durante a tarde.

Na reta final da semana, o clima permanece estável, com baixa probabilidade de chuva e temperaturas amenas nas manhãs, variando entre 16°C e 25°C.

Primavera meteorológica e riscos associados

Setembro marca o início da primavera meteorológica em São Paulo, caracterizada por uma transição gradual das condições típicas do inverno. A estação costuma registrar aumento nas temperaturas e redução no volume de chuvas, especialmente nas primeiras semanas.

Com médias históricas de até 30°C e umidade relativa do ar em queda, o período é propício para o aumento de queimadas e acúmulo de poeira no ar, fenômenos comuns nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Recomendações para a população

Com a previsão de tempo seco e calor, é importante manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol. Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios devem redobrar os cuidados.

Os índices de radiação ultravioleta estarão elevados, com potencial para causar danos à pele em caso de exposição sem proteção.