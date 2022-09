Primavera começando com frio: temperatura pode chegar a 7 ºC em SP

Para quem achou que o frio em São Paulo estava próximo de acabar, vale a pena tirar os casacos do armário. Já nas primeiras horas desta sexta-feira, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as temperaturas no estado vão despencar.

O órgão de defesa alerta: a temperatura mínima pode checar a 3 ºC na Serra da Mantiqueira e, na capital paulista e região metropolitana, o termômetro deve marcar 7 ºC.

Mais para o interior do Estado, a previsão marca 8 ºC para São José dos Campos e Vale da Ribeira, 9 ºC para Sorocaba e Campinas e 12 ºC para Baixada Santista e litoral norte de São Paulo.

Até quando vai o frio em São Paulo?

A previsão da Defesa Civil informa que as baixas temperaturas começam já amanhã, 23, e a tendência é que fique frio assim até domingo, 25.

Com o clima seco e gelado, o órgão adverte para que os familiares tenham mais atenção aos grupos vulneráveis — idosos, crianças e moradores em situação de rua — e mantê-los protegidos do frio e agasalhados. Evitar locais fechados também é recomendado para evitar as doenças respiratórias e oportunistas, como resfriados, meningite, gripe e pneumonias.

Vai chover no fim de semana?

Segundo as previsões do Climatempo, não haverá chuva no próximo sábado, 24, embora a temperatura continue bem baixa. Já no domingo, 25, a chance de chuva é de 90% no período da tarde e noite.

