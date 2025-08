PRF apreende 103 kg de ouro em abordagem a caminhonete em Roraima

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 103 kg de ouro avaliados em mais de R$ 60 milhões nesta segunda-feira, durante uma abordagem a uma caminhonete em Boa Vista, capital de Roraima. Segundo relato do agente da corporação Rodrigo Magno, os policiais decidiram aprofundar a inspeção após identificarem sinais de que algumas partes do interior do veículo haviam sido modificadas.

"Fizemos a abordagem e, ao verificar o interior do carro, percebemos sinais de que algumas partes haviam sido mexidas. Isso nos levou a aprofundar a inspeção", explicou Magno, ao portal G1, acrescentando que a corporação utiliza técnicas para identificar comportamentos suspeitos nas rotas mapeadas.

A apreensão é considerada a maior já feita pela PRF em todo o país. As barras de ouro foram encontradas escondidas no painel de uma Hilux 2024, abordada por volta do meio-dia na altura da ponte dos Macuxis, na BR-401. No veículo estavam o motorista, de 30 anos, a esposa e um bebê de 9 meses. O homem foi preso em flagrante.

Inconsistências na documentação e suspeitas sobre o destino

De acordo com a PRF, os agentes desconfiaram de inconsistências na documentação apresentada pelo condutor, que se identificou como trabalhador da construção civil, com atuação em “grandes obras”. A caminhonete, no entanto, não estava registrada em seu nome. A corporação não informou a quem pertence o veículo.

A suspeita é de que o carro tenha saído de Rondônia com destino à Venezuela ou à Guiana, países que fazem fronteira com Roraima, segundo informou a Casa de Governo, órgão do governo federal que atua no combate ao garimpo ilegal em terras indígenas no estado.

Pesagem oficial e diferença na quantidade apreendida

Inicialmente, a PRF havia informado que o total apreendido era de 104 quilos de ouro. No entanto, ao chegar à sede da Polícia Federal, onde o material foi encaminhado para investigação, a pesagem oficial indicou 103 quilos. A diferença se deve ao fato de que, na medição inicial, as barras ainda estavam embaladas em papel.

Até então, a maior apreensão registrada em Roraima havia ocorrido em junho deste ano, quando dois suspeitos foram detidos com 21 kg de ouro em 33 barras.