Previsão do tempo: temporais atingem RJ, SP e MG; Norte, Sul e Centro-Oeste terão chuva fraca

Em um início de verão atípico em todo o Brasil, a segunda-feira começa com temperaturas amenas em boa parte do país, acompanhadas de uma queda no volume de chuva, após registros de temporais no Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas Gerais ao longo da semana. Partes destes três estados, inclusive, serão as únicas afetadas pelo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que prevê chuvas intensas, de até 100mm a longo desta segunda.

A área do alerta, contudo, é restrita apenas ao sul do Espírito Santo e de Minas (onde também chove no Triângulo Mineiro), ao noroeste de São Paulo e a partes do estado do Rio. Um outro alerta feito pelo Inmet, porém, abrange ainda todo o Centro-Oeste, os estados do Paraná e de Santa Catarina, o restante do Sudeste, a região Norte (exceto Amapá, norte do Pará e centro-leste de Roraima) e partes de Piauí, Maranhão e Bahia.

A temperatura despenca em Curitiba, depois de um domingo abafado, quando os termômetros marcaram máxima de 29°C. Nesta segunda, a previsão é de que a temperatura não passe dos 29°C, com mínima de 19°C e possibilidade de chuva fraca.

Em Florianópolis a temperatura também cai, com máxima de 23°C e mínima de 19°C, depois de os termômetros registrarem 26°C no domingo. Partes do estado seguem com tempo nublado, o que pode ter contribuído para a queda de uma aeronave neste domingo, causando a morte das pessoas que estavam a bordo.

Na capital gaúcha acontece o inverso, com aumento de temperatura e máxima podendo chegar aos 29°C, depois de não superar os 22°C neste domingo. Na serra, contudo, cidades como São José dos Ausentes (11,7ºC), Cambará do Sul (13,3ºC), Canela (13,9°C) e Rolante (14ºC) marcavam temperaturas baixas no início da tarde, resultado da passagem de uma frente fria que instabilizou o tempo com chuva, segundo o portal Metsul.

Diferente do restante do país, o tempo segue firme em grande parte do Nordeste, principalmente ao longo da faixa litorânea. As máximas em Natal, Maceió, Aracaju e Fortaleza não passam dos 32°C e dos 33°C em João Pessoa, Recife, Salvador e Teresina, esta última sendo a única capital da região, ao lado de São Luís, com pancadas de chuva isoladas.