Mega da Virada pode chegar a R$ 1 bi em breve, diz CEO da Caixa Loterias

Mesmo com um prêmio recorde de R$ 600 milhões para a Mega da Virada de 2024, o brasileiro já pode sonhar em disputar uma “bolada” de nove zeros. Luciola Aor Vasconcelos, CEO da Caixa Loterias, revelou que em breve o valor premiado chegará à casa do bilhão, mas ainda não há panorama definido.

"A gente não tem a projeção, mas considerando o crescimento dos últimos anos, acho que a gente não vai demorar muito para ter um prêmio bilionário. Prefiro não estimar porque não temos essa projeção, mas será em breve", disse.

A Mega da Virada, um dos eventos mais esperados do ano, pode superar a marca de R$ 600 milhões, um recorde aguardado com entusiasmo por apostadores e organizadores. De acordo com a CEO da Caixa Loterias, a popularidade crescente do sorteio é resultado de diversos fatores, como campanhas de marketing eficazes e o apelo de ser um “programa de fim de ano” para milhões de brasileiros.

"A gente já teve uma grande expectativa para ele chegar a R$ 600 milhões, que é nosso número recorde. A arrecadação dos últimos dias é muito relevante para definir o prêmio, porque parte dela é toda destinada ao prêmio. Hoje não conseguimos ter essa previsão, mas, perto, conseguimos melhor", explica.

Além disso, aproximadamente 50% do total arrecadado com as apostas é destinado a repasses para áreas como saúde, educação, esporte e outros 16 segmentos que recebem esses recursos.

Vida financeira estável

O sorteio da Mega da Virada, que será transmitido ao vivo, é também um espetáculo à parte, com interação com o público, e terá reforço na segurança. O prazo de apostas se encerra às 18h do dia 31 de dezembro, independentemente do canal. A transmissão ao vivo acontece na TV Globo, a partir das 20h do dia 31.

Com o prêmio recorde, os futuros milionários já podem sonhar com uma vida financeira estável. A diretora-presidente da Caixa Loterias destacou que até mesmo um investimento conservador, como a poupança, garantiria uma renda vitalícia ao vencedor.

"Desde a poupança até uma renda fixa ou qualquer outro tipo de investimento, é possível garantir uma aplicação que proporcione tranquilidade financeira para toda a vida", afirmou Lucíola.