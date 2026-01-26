47 pessoas foram internadas após raio atingir protesto de Nikolas Ferreira

Federal Deputy Nikolas Ferreira accompanied by supporters of former President Jair Bolsonaro gestures on arrival, in Brasília, on January 25, 2026 after walking the route between Paracatu, in Minas Gerais (MG) and the federal capital aimed at drawing attention to the defense of amnesty for Bolsonaro and those convicted for the acts of January 8, 2023. (Photo by Sergio Lima / AFP) (Sergio Lima / AFP)
Redação Exame
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10h32.
Ao menos 47 pessoas foram hospitalizadas após a queda de um raio durante um protesto convocado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, neste domingo, 25, segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
A manifestação ocorreu sob forte chuva, nas proximidades da Praça do Cruzeiro, e reuniu milhares de pessoas.
De acordo com os bombeiros, 89 pessoas receberam atendimento no local, vítimas de ferimentos provocados pela descarga elétrica. Deste total, 47 foram encaminhadas a hospitais da capital, sendo que 11 precisaram de cuidados médicos específicos.
Até o fim do dia, cerca de 20 feridos já haviam recebido alta do Hospital de Base de Brasília, informou o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges).
O protesto foi organizado em apoio a Bolsonaro, que cumpre pena superior a 27 anos de prisão após condenação por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente está detido no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.
A manifestação reuniu apoiadores vestidos com camisas da seleção brasileira, muitos utilizando guarda-chuvas e capas impermeáveis para enfrentar a tempestade. O ato ocorreu após uma marcha promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que percorreu cerca de 240 quilômetros, partindo do interior de Minas Gerais até a capital federal.
Segundo relatos e imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais, os manifestantes foram surpreendidos por um clarão seguido de um forte estrondo. Logo após o impacto do raio, algumas vítimas passaram mal e precisaram ser carregadas por outros participantes até a chegada do socorro.