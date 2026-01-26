47 pessoas foram internadas após raio atingir protesto de Nikolas Ferreira

Ao menos 47 pessoas foram hospitalizadas após a queda de um raio durante um protesto convocado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, neste domingo, 25, segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

A manifestação ocorreu sob forte chuva, nas proximidades da Praça do Cruzeiro, e reuniu milhares de pessoas.

De acordo com os bombeiros, 89 pessoas receberam atendimento no local, vítimas de ferimentos provocados pela descarga elétrica. Deste total, 47 foram encaminhadas a hospitais da capital, sendo que 11 precisaram de cuidados médicos específicos.

Até o fim do dia, cerca de 20 feridos já haviam recebido alta do Hospital de Base de Brasília, informou o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges).

O protesto foi organizado em apoio a Bolsonaro, que cumpre pena superior a 27 anos de prisão após condenação por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente está detido no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Protesto ocorreu sob chuva intensa

A manifestação reuniu apoiadores vestidos com camisas da seleção brasileira, muitos utilizando guarda-chuvas e capas impermeáveis para enfrentar a tempestade. O ato ocorreu após uma marcha promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que percorreu cerca de 240 quilômetros, partindo do interior de Minas Gerais até a capital federal.

Segundo relatos e imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais, os manifestantes foram surpreendidos por um clarão seguido de um forte estrondo. Logo após o impacto do raio, algumas vítimas passaram mal e precisaram ser carregadas por outros participantes até a chegada do socorro.