Previsão do Tempo Sorriso - MT hoje, 07/11

A previsão do tempo hoje, terça-feira, 07/11, para Sorriso - MT, é de um dia nublado e quente, segundo dados do Clima no Campo. A temperatura deve ficar entre 22ºC e 33ºC, com ventos que podem chegar a até 10 km/h (brisa moderada) e 27% de chance de chuva.

Vai chover em Sorriso - MT hoje?

A probabilidade de chuva em Sorriso hoje é de 27%.

Qualidade do ar

A previsão da Qualidade do Ar (IQAr/CAQI) para a cidade de Sorriso - MT, é excelente, indicando níveis de poluição atmosférica muito baixos e condições de ar limpo e saudável.

Temperaturas e Umidades

Em Sorriso - MT, a previsão meteorológica aponta para temperaturas com uma máxima de 33ºC e uma mínima de 22ºC. As sensações térmicas variarão entre 26ºC e 38ºC, levando em conta a umidade relativa do ar em torno de 77%. O dia se prevê quente, mas a umidade manterá as condições relativamente confortáveis.

A previsão inclui um ponto de condensação de 22ºC, indicando a temperatura na qual o ar começa a saturar e formar gotas de condensação. A temperatura do solo está prevista em 31ºC, e a umidade no solo é de aproximadamente 23%. Esses dados fornecem informações sobre as condições de umidade e temperatura no nível do solo, o que pode ser relevante para atividades agrícolas e de cultivo na região.

Sol, Nuvens, Ventos e Rajadas

Para o dia em Sorriso - MT, a previsão indica que a cidade terá aproximadamente 6 horas de sol, com uma cobertura de nuvens de cerca de 49%. A potencial energia solar estimada é de 6142WH/m², o que sugere boas condições para a captação de energia solar.

Além disso, o índice de radiação ultravioleta (UV) está previsto em 12, indicando uma exposição solar mais intensa, tornando necessário tomar precauções adequadas para proteger a pele dos efeitos nocivos dos raios UV.

Como está o vento e as nuvens em Sorriso?

Nesta terça-feira (07), é esperado uma brisa moderada e parcialmente nublado (49%) em Sorriso - MT.

Qual é a umidade do ar hoje em Sorriso - MT ?

A tendência é de que os índices de umidade relativa do ar fiquem em 77% em Sorriso pelo menos hoje.

Temperaturas para os próximos dias em Sorriso

Quarta-feira (8): 24°C a 33°C

Quinta-feira (9): 23°C a 34°C

Sexta-feira (10): 23°C a 35°C

Sábado (11): 23°C a 35°C

Domingo (12): 25°C a 36°C

Segunda-feira (13): 24°C a 37°C

Terça-feira (14): 24°C a 37°C

Quarta-feira (15): 25°C a 38°C

Quinta-feira (16): 25ºC a 37ºC

