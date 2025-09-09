Brasil

Previsão do tempo: São Paulo deve chegar a 31°C nesta terça-feira, 9

São Paulo tem expectativa de mudanças climáticas nos próximos dias

Redação Exame

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 06h39.

Na tarde desta terça-feira, 9, a temperatura em São Paulo pode atingir até 31°C, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A elevação da temperatura é causada pela atuação de uma massa de ar quente e seco sobre a região, que dificulta a formação de nuvens e contribui para o aumento do calor durante o dia.

Céu claro e baixa umidade do ar

O céu permanecerá predominantemente claro, com baixa umidade relativa do ar, o que pode gerar sensação de desconforto e ar mais seco, especialmente à tarde.

Esta condição é típica da transição entre o inverno e a primavera, quando os dias costumam ser mais quentes e a amplitude térmica, maior.

Cuidados especiais com a saúde

Especialistas alertam para a importância da hidratação e dos cuidados com a exposição ao sol, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, que são mais vulneráveis às mudanças climáticas.

A temperatura máxima de 31°C está dentro da média histórica para o mês de setembro em São Paulo, que costuma registrar máximas entre 28°C e 32°C.

Mudança no tempo nos próximos dias

Apesar do calor desta terça-feira, a previsão aponta para a chegada de uma frente fria nos próximos dias, o que deve provocar uma queda nas temperaturas e a possibilidade de chuvas isoladas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

