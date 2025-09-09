Aegea inaugura hub de inovação para combater desafios do saneamento no Brasil

A Aegea oferece tarifas mais acessíveis para populações que vivem em favelas, becos e palafitas. (Mario Tama/Getty Images)
Repórter de ESG
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08h00.
A Aegea acaba de inaugurar um hub de inovação voltado ao desenvolvimento de soluções para os desafios do saneamento e gestão de resíduos no Brasil.
Hoje atuante em todo ciclo da água em 760 cidades distribuídas por todas as regiões e biomas do país, a companhia se consolidou como a maior empresa privada do setor no Brasil e atende cerca de 33 milhões de brasileiros.
O novo espaço, localizado em Indaiatuba, no interior de São Paulo, ocupa uma área de 1.260 metros quadrados e promete acelerar a criação de tecnologias sustentáveis para o setor.
A ideia é funcionar como um ponto de encontro entre diferentes atores do ecossistema: colaboradores da empresa, startups, universidades, fornecedores nacionais e internacionais. O objetivo é criar soluções aplicáveis aos principais gargalos de acesso a água potável, especialmente em regiões e comunidades mais vulneráveis nas quais a empresa atua e já tem expertise.
Maurício Endo, diretor de Inovação da Aegea, disse que a iniciativa surge em um momento estratégico e que esta frente de infraestrutura tem um dos maiores déficits. "Isso impõe desafios estruturais e, ao mesmo tempo, abre oportunidades para inovarmos", destacou.
Os dados do Instituto Trata Brasil de 2025 revelam o tamanho do problema: ainda há aproximadamente 34 milhões de pessoas que não acessam água tratada, e mais de 90 milhões sem coleta e tratamento de esgotos.
Por outro lado, o Marco Legal do Saneamento Básico estabelece que todas as localidades brasileiras devem atender a 99% da população com recursos hídricos e 90% com esgotamento sanitário até 2033. Para chegar lá, o instituto estima um investimento necessário de mais de R$ 50 bilhões anuais.
Neste sentido, o governo brasileiro tem lançado leilões para mobilizar mais recursos destinados a obras e infraestrutura. Em 2025, as empresas do setor devem disputar 23 projetos que podem levantar até R$ 73 bi.
No ranking, as piores taxas de saneamento estão concentradas na Amazônia Legal e a região Norte tem mais da metade dos 20 municípios com menor acesso.
O batizado de "AegeaHub" vai focar em projetos relacionados à universalização do saneamento, gestão de recursos hídricos e tratamento de resíduos sólidos. Entre as áreas prioritárias estão:
O modelo adotado combina inovação interna e aberta, com equipes multidisciplinares trabalhando tanto com colaboradores quanto com parceiros externos. Segundo a Aegea, a abordagem busca integrar conhecimento técnico, tendências do setor e o compromisso da empresa com a sustentabilidade desde sua fundação em 2010.
"Nossa visão é que a inovação não é fim, mas um meio para evoluirmos na promoção da saúde, dignidade e qualidade de vida nos territórios atendidos", complementou o diretor.
Em 2024, a Aegea investiu 10,4 bilhões de reais na expansão de sua rede de atendimento. Destes, 5,3 bilhões de reais foram direcionados especificamente para infraestrutura, ampliando a oferta do serviço a cerca de 400.000 unidades consumidoras e beneficiando aproximadamente 1,2 milhão de pessoas com inclusão sanitária, aumento de renda e redução da mortalidade.
Pensando em levar o acesso a mais pessoas, a empresa também oferece tarifas mais acessíveis para populações que vivem em favelas, becos e palafitas. No último ano, mais de 2 milhões de pessoas foram beneficiadas pelas Tarifa Social e Tarifa 10, assegurando que água tratada não seja privilégio, mas um direito fundamental.