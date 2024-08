Rio de Janeiro bate recorde de frio com 8,3ºC; quando vai esquentar?

O Rio de Janeiro teve a madrugada mais fria em 13 anos nesta terça-feira, 13. Às 6h, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou apenas 8,3ºC em Jacarepaguá, na Zona Oeste. A última vez que a cidade teve uma madrugada tão fria foi no dia 9 de julho de 2011, quando os termómetros registraram 8,1ºC.

Ao longo do dia, a temperatura sobe um pouco, mas não passa dos 21ºC na capital. Apesar do frio, não há previsão de chuva para nenhuma região do estado.

Até quando vai o frio no Rio de Janeiro?

Os cariocas terão que deixar os casacos para fora do armário por pelo menos mais um dia. Na quarta-feira, 14, o dia começa gelado, com possibilidade de novo recorde de frio durante a madrugada. A máxima, no entanto, sobe um pouco e será de 25ºC na capital.

No restante da semana, o tempo deve permanecer estável no Rio de Janeiro graças a um sistema de alta pressão que vai favorecer o aumento da temperatura. No sábado, 17, a máxima chega a 31ºC.

E em São Paulo?

A terça começou gelada também na capital paulista, potencializando a sensação de frio trazida pelas baixas temperaturas que estão na cidade desde o último fim de semana.

De acordo com os termômetros do Centro de Gerenciamento de Emergência Climática (CGE) de São Paulo, a temperatura média desta madrugada foi de 8°C. Durante o período, Capela do Socorro e Marsilac, localizados na Zona Sul, registram respectivamente 3ºC e 2ºC.

Desde a última quinta-feira, 8, São Paulo está em estado de alerta para as baixas temperaturas.. O aviso é da Defesa Civil do estado.