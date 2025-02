Previsão do tempo para Brasília nesta semana; máxima pode chegar a 31 graus

Os próximos dias em Brasília serão de sol, com algumas nuvens e chances de chuva a partir de segunda-feira. As temperaturas variam entre mínimas de 18°C e máximas de 31°C. A qualidade do ar permanecerá excelente, e os índices de raios UV estarão elevados, exigindo proteção ao se expor ao sol.

Veja previsões completas aqui.

Temperaturas para os próximos dias em Brasília

Segunda-feira, 3 de fevereiro: mínima de 19ºC e máxima de 26ºC

mínima de 19ºC e máxima de 26ºC Terça-feira, 4 de fevereiro: mínima de 19ºC e máxima de 28ºC

mínima de 19ºC e máxima de 28ºC Quarta-feira, 5 de fevereiro: mínima de 18ºC e máxima de 29ºC

mínima de 18ºC e máxima de 29ºC Quinta-feira, 6 de fevereiro: mínima de 18ºC e máxima de 30ºC

mínima de 18ºC e máxima de 30ºC Sexta-feira, 7 de fevereiro: mínima de 18ºC e máxima de 31ºC

Previsão do clima em Brasília

Segunda-feira, 3 de fevereiro

Na segunda-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. As temperaturas variam entre 26°C de máxima e 19°C de mínima, com sensação térmica entre 27°C e 21°C. A umidade do ar estará em 80%. Há previsão de chuva fraca, com ventos de brisa leve a 4 km/h. O índice de raios UV será moderado, com valor máximo de 10.

Terça-feira, 4 de fevereiro

Na terça-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. As temperaturas variam entre 28°C de máxima e 19°C de mínima, com sensação térmica entre 29°C e 20°C. A umidade do ar estará em 74%. Não há previsão de chuva, com ventos de brisa leve a 5 km/h. O índice de raios UV será moderado, com valor máximo de 12.

Quarta-feira, 5 de fevereiro

Na quarta-feira, o dia será de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 29°C de máxima e 18°C de mínima, com sensação térmica entre 30°C e 20°C. A umidade do ar estará em 66%. Não há previsão de chuva, com ventos de brisa leve a 4 km/h. O índice de raios UV será moderado, com valor máximo de 14.

Quinta-feira, 6 de fevereiro

Na quinta-feira, o dia será de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 30°C de máxima e 18°C de mínima, com sensação térmica entre 31°C e 19°C. A umidade do ar estará em 63%. Não há previsão de chuva, com ventos de brisa leve a 4 km/h. O índice de raios UV será moderado, com valor máximo de 15.

Sexta-feira, 7 de fevereiro

Na sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. As temperaturas variam entre 31°C de máxima e 18°C de mínima, com sensação térmica entre 30°C e 19°C. A umidade do ar estará em 63%. Não há previsão de chuva, com ventos de brisa leve a 4 km/h. O índice de raios UV será moderado, com valor máximo de 15.

Vai chover em Brasília?

De acordo com a previsão, há expectativa de chuva fraca para Brasília na segunda-feira, com volume de 4 mm. O tempo permanecerá estável até sexta-feira, com sol e poucas nuvens, proporcionando condições ideais para atividades ao ar livre.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.