Calor predomina no Centro-Sul e chuvas se intensificam no Nordeste; veja a previsão para terça-feira

As chuvas intensas que se instalaram sobre o Norte e Nordeste do país no início desta semana devem se manter ao longo da terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta laranja representa perigo para 10 estados. O aviso destaca que são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h).

A previsão engloba Alagoas, Sergipe, norte da Bahia, Tocantins, sul do Maranhão, Pernambuco, Piauí, sul do Pará, norte do Mato Grosso, e extremo norte de Goiás.

De forma mais branda, o Inmet também tem um alerta amarelo de chuvas que atinge os mesmos estados, além do Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, Rondônia, uma pequena parte do Ceará, sul da Paraíba, e o Distrito Federal. São esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).

Nesta terça-feira, os temporais devem ficar mais concentrados ainda sobre parte da Região Nordeste. A chuva só vai começar a perder força no Nordeste a partir de quarta-feira. Por outro lado, grande parte do interior brasileiro vai seguir com condição para fortes pancadas de chuva. Tempo ainda abafado desde Goiás até o sul do Amazonas com risco de temporais isolados, raios e ventos fortes”, diz o Climatempo.

Ventos no Sul

Já no Sul, o avanço de uma nova frente fria em alto mar na altura do Rio Grande do Sul, combinado com a circulação de ventos nos diferentes níveis da atmosfera, vai estimular chuvas em algumas partes do estado gaúcho, segundo o Climatempo. Há um alerta amarelo do Inmet de ventos costeiros no litoral do RS.

“Tem risco para temporais em Uruguaiana, Bagé e Pelotas. Porto Alegre vai ter uma segunda com bastante sol de manhã e à tarde, esquenta no decorrer do dia e volta a condição para algumas pancadas moderadas à noite”, diz o Climatempo. Já Santa Catarina e Paraná tem possibilidade apenas de um pouco de chuva, isolada, com mais foco no litoral norte catarinense.

Calor no centro-sul

No Sudeste, a semana com pouca chuva e destaque para o retorno do calor durante as tardes. No Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, a previsão é de sol e poucas nuvens ao longo desta terça-feira.

No Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, além da região sul do Mato Grosso e Goiás, o clima também é de calor, além do céu limpo, com pouca chance de chuva.