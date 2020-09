Presidente do TST e ministros do STJ são diagnosticados com covid-19

A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha foram diagnosticados com covid-19, informaram as assessorias de imprensa dos dois órgãos, aumentando o número de autoridades infectadas pelo novo coronavírus.

“A magistrada apresenta bom estado de saúde, com sintomas leves da doença e deve permanecer internada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília”, informou a assessoria do TST.

Durante o período de afastamento, segundo o órgão, a presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) será exercida pelo vice-presidente do tribunal, ministro Vieira de Mello Filho.

Salomão e Saldanha, por sua vez, seguem despachando, mas cumprem isolamento social, conforme a assessoria do STJ.

A presidente do TST e os dois ministros do STJ estiveram pessoalmente na quinta-feira passada na solenidade posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

Na segunda-feira, Fux foi diagnosticado com covid-19 e preside nesta quarta a primeira sessão do plenário como comandante do Poder Judiciário à distância, de sua casa no Rio de Janeiro. Embora as sessões plenárias do STF estejam sendo virtuais, o ex-presidente Dias Toffoli costumava presidi-las pessoalmente do plenário do Supremo.

O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, fez o teste de covid-19 e deu negativo, segundo a assessoria do tribunal. Martins também havia comparecido à solenidade de posse do novo presidente do Supremo.

Além da posse de Fux, no fim de semana houve outro evento que contou com a presença de autoridades do Poder Judiciário, o casamento de uma filha do ministro Otávio Noronha, ex-presidente do STJ.

O ministro do STF Luís Roberto Barroso, que prestigiou a posse de Fux e também compareceu ao casamento, fez teste de covid-19 nesta terça e o resultado foi negativo.

Até o momento, autoridades máximas nos Três Poderes contraíram covid-19: os presidentes do STF, do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o da República, Jair Bolsonaro.

Nesta quarta, foi a vez de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que participou da posse de Fux, anunciar que está com a doença do novo coronavírus.