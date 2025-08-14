Prefeito de São Bernardo é afastado em operação da PF que apura corrupção e lavagem de dinheiro

(Reprodução/Facebook/Reprodução)
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 08h48.
Última atualização em 14 de agosto de 2025 às 08h58.
O prefeito da cidade São Bernardo dos Campos, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo na manhã desta quinta-feira, 14, por decisão da Justiça.
Lima foi alvo da operação Estafeta da Polícia Federal, que investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro de uma suposta organização criminosa em São Bernardo.
Além do afastamento, a Justiça determinou que o chefe do executivo municipal terá que utilizar tornozeleira eletrônica.
O atual presidente da Câmara Municipal da cidade, vereador Danilo Lima Ramos (Podemos), e o seu suplente, o Ary José de Oliveira também são alvo da operação.
Procurada, a prefeitura de São Bernardo não retornou até a última atualização desta matéria. O espaço segue em aberto.
Ao todo, os agentes da PF cumpriram dois mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão.
A investigação teve início em julho, após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie — entre reais e dólares — com um servidor público suspeito de integrar o esquema.
Os mandados ocorrem em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa.