Prédio desaba em Gramado no RS após solo apresentar rachaduras

Um prédio desabou na manhã desta quinta-feira, 23, em Gramado, Rio Grande do Sul. Segundo informações do G1, todos os moradores já haviam saído do local e ninguém ficou ferido.

O edifício, localizado no bairro Três Pinheiros, corria risco de desabamento devido a rachaduras no solo. As autoridade civis da região pediu que o local fosse evacuado para evitar danos maiores.

Segundo a prefeitura de Gramado, 31 pessoas que foram desalojadas, estão em um abrigo montado no ginásio da Escola Senador Salgado Filho e o restante em casas de familiares e conhecidos.

Chuva no RS

Gramado foi uma dos municípios mais atingidos pelo ciclone que destruiu várias cidades gaúchas em setembro. Ao todo, 51 pessoas morreram com as chuvas.

Em Lajeado, 172 pessoas foram removidas de suas casas. Algumas ruas da cidade foram inundadas e o parque de diversões, recém-instalado, também ficou completamente alagado.

Na cidade de Muçum, também no Vale do Taquari, o Rio Taquari subiu 5,34m em sete horas. Pelas redes sociais, o prefeito Mateus Trojan alertou a população sobre a elevação do nível do rio.

"Mais uma vez sofremos com as enchentes, e eu quero alertar a população que, embora estejamos tendo uma tendência de estabilidade da elevação do nível do rio, considerando as últimas horas, é importante que a gente entenda que ainda tem muita água por vir, porque nós tivemos chuvas elevadas nas regiões mais altas e estamos apresentando vazões elevadas, crescentes nas barragens", disse.

Roca Sales também sofre as consequências das novas enchentes do Rio Taquari. Conforme a Defesa Civil local, o nível do rio tem subido cerca de 50cm por hora, e 50 famílias já foram retiradas das áreas de risco. Na área rural da cidade, a rodovia ERS 129 está interditada por causa da queda de barreiras.

Em Taquara, a prefeitura atua para remover famílias de áreas de risco em pelo menos três bairros. Já em Gramado, na Serra gaúcha diversas ruas ficaram alagadas e uma casa desabou, deixando três feridos.

Em Antônio Prado, um homem desapareceu após seu automóvel ser levado pela correnteza do Rio das Antas na ERS 437. Outros dois homens que estavam no veículo conseguiram se salvar e registram a ocorrência no Corpo de Bombeiros. Mergulhadores da guarnição de Porto Alegre se deslocaram para as buscas.