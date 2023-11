Após fortes chuvas, Movimento União BR firma parceria com Governo do RS para deixar legado no estado

Após as fortes chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul, o trabalho assistencial no estado continua, agora com viés de legado e ajuda permanente. A ação está sendo coordenada pelo Movimento União BR, organização especializada em criar hubs de emergência por todo o Brasil. O trabalho está sendo realizado em parceria com o governo do estado do RS e tem o objetivo de auxiliar as famílias impactadas.

A ação irá reformar 11 escolas, impactando diretamente cerca de 6 mil alunos nas seguintes cidades: Lajeado, Estrela, Encantado, Venâncio Aires, entre outras. Além disso, será feito um apoio ao programa Casas de Passagem, que é desenvolvido pelo Sinduscon-RS e o governo estadual do RS, que fornece casas mobiliadas e com eletrodomésticos para as famílias desabrigadas.

Captação de recursos

Até o momento, o Movimento União BR, captou cerca de R$ 6 milhões de mais de 20 empresas e entidades. Tatiana Monteiro Barros, fundadora do Movimento União BR, destaca a importância da continuidade do trabalho, “Nós sempre focamos em deixar um legado para as regiões afetadas. No início, os holofotes estão todos virados para o local, e muita gente ajuda, mas temos que pensar no pós e no processo para reerguer as comunidades, além de continuar um trabalho assistencial por alguns meses, pois a situação não é resolvida rapidamente. Por isso é importante ter uma união com o governo local, justamente para realizar uma solução assertiva e cirúrgica.”, analisa Tatiana.

O Governador do RS, Eduardo Leite destaca o apoio recebido, “Desde o momento inicial da tragédia no Vale do Taquari, recebemos um apoio muito expressivo do setor privado no apoio às vítimas e na reconstrução das cidades atingidas. O trabalho do Movimento União BR nesse sentido nos deixa profundamente gratos e conforta a todos nós, porque mostra que não estamos sozinhos e que a capacidade de mobilização terceiro setor junto ao setor privado é transformadora na vida das pessoas.”.

As empresas e entidades que permitiram a captação foram: Instituto Helda Gerdau, Febraban, Itaú Unibanco, seguradoras Zurich, Santander, Latam, Fedex, XP inc, Ultragaz, Grupo Boticário, iFood, Ypê, Esportes da Sorte, Instituto Far Hinode, Instituto Lojas Renner, BrazilFoundation, farmacêutica VITAMEDIC, VNP Advogados, Grupo Trigo, Fundação Gerações e Instituto Carisma. Já o Instituto da Criança é o gestor financeiro da campanha.

Trabalho assistencial

O trabalho do Movimento União BR no Rio Grande do Sul foi iniciado assim que as chuvas impactaram as cidades. Até o momento, a entidade já entregou mais de 300 mil itens de limpeza, 190 mil refeições desidratadas nutritivas, 600 colchões, 26 mil vitaminas, toneladas de alimentos, gás, empilhadeira e paleteira para estrutura dos depósitos da Defesa Civil.

Mais de 30 cidades foram atendidas, entre elas Roca Salles, Muçum, Encantado, Arroio do Meio, Vale do Taquari, Montenegro, Canoas, Lajeado, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Santa Teresa, entre outras.

Todo o trabalho foi realizado ao lado de organizações parceiras, como: Defesa Civil (RS), Adra, Ação da Cidadania, CUFA-RS, Rotary POA, Instituto Cultural Floresta (ICF), Movimento Mulheres em Rede, Madre Tierra, Associação Comitê da Cidadania de Sapucaia do Sul, Amigos do Luciano e cozinhas solidárias.

