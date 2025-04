Prazo para pedir isenção do Enem 2025 termina nesta sexta-feira, 25

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 termina às 23h59 desta sexta-feira, 25. Os interessados devem fazer o pedido pela Página do Participante, utilizando o login único do Gov.br.

Quem pode solicitar a isenção

A isenção é destinada a candidatos que se enquadram nos seguintes perfis: estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio em escola pública em 2025; quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada; pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); e participantes do programa Pé-de-Meia do MEC.

Além disso, os candidatos que tiveram isenção em 2024, mas não compareceram aos dois dias de prova, precisam justificar a ausência para poder solicitar a isenção novamente. A justificativa deve ser feita com documentos que comprovem o motivo da falta, como assalto, acidente, casamento, maternidade, entre outros previstos no edital do Inep.

Resultados e próximos passos

O resultado da solicitação será divulgado em 12 de maio, com o período para recursos entre 12 e 16 de maio e o resultado final dos recursos previsto para 22 de maio.

Vale lembrar que a aprovação da isenção não garante a inscrição automática no Enem; os candidatos aprovados ainda deverão realizar a inscrição posteriormente pela Página do Participante. Quem tiver o pedido negado deverá pagar a taxa de inscrição, que em 2024 foi de R$ 85.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, utilizado por instituições públicas e privadas para seleção de estudantes, além de ser critério para programas como Sisu, Prouni e Fies.