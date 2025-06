Governo Tarcísio anuncia R$ 1,2 bilhão para obras emergenciais e modernização nas Etecs e Fatecs

A gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anuncia nesta segunda-feira, 16, um plano de investimento de R$ 1,2 bilhão para obras emergenciais e de modernização de infraestrutura das Etecs e Fatecs de todo o Estado, administradas pelo Centro Paula Souza.

O plano do governo é fazer uma modernização da infraestrutura das unidades com revisão completa das instalações elétricas, acessibilidade, atualização dos laboratórios e áreas de lazer, conectividade e refrigeração das salas de aula.

Segundo a administração estadual, de imediato, serão liberados R$ 52 milhões para ações emergenciais de infraestrutura, que serão aplicados durante o recesso escolar para minimizar o impacto no calendário letivo.

Neste período, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Centro Paula Souza irão elaborar um plano estratégico de médio prazo para a requalificação das unidades. A proposta destas obras de modernização irá incluir revisão.

“O Centro Paula Souza é um patrimônio do estado de São Paulo e nosso compromisso é assegurar que os jovens tenham acesso a um ensino técnico e tecnológico de excelência, mas também um ambientes digno, seguro e moderno. Esses investimentos vão corrigir distorções históricas e preparar nossas Etecs e Fatecs para os desafios do futuro, com mais tecnologia, conforto e infraestrutura adequada”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas à EXAME.

O Centro Paula Souza administra 228 Etecs, que contam com 224 mil alunos em 262 cursos, entre técnico, Ensino Médio integrado ao técnico e especializações técnicas. As Fatecs possuem 81 unidades com mais de 91 mil alunos em 100 cursos de graduação tecnológica nas modalidades presencial e à distância.

O anúncio do investimento ocorre após audiências públicas na Assembleia Legislativa de São Paulo, realizadas no mês passado, que discutiram as principais demandas das Etecs e Fatecs. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza (Sinteps), Silvia Elena de Lima, destacou que muitos prédios do CPS apresentam problemas estruturais que precisam ser resolvidos. Lima exemplificou que, em dias de chuva forte, algumas escolas ficavam sem aulas.