Posse de Lula será 'segura e em paz', diz Flávio Dino

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta terça-feira que a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será "segura e em paz". Dino fez a declaração ao lado do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e do futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, no Palácio do Buriti.

--- A posse de Lula será segura e em paz --- afirmou ele, acrescentando que há mobilização integral das forças de segurança do Distrito Federal. --- Ou seja, 100% das Polícias do DF, Militar e Civil e Bombeiros para trazer segurança não só ao presidente da República, delegações estrangeiras e as pessoas que vão participar do evento --- completou ele.

As três autoridades se reuniram para discutir a segurança da cerimônia da posse de Lula, que ocorrerá em 1 de janeiro, três dias após a prisão de um homem que planejava um atentado com um explosivo próximo ao aeroporto de Brasília.

Detido no último sábado, George Washington de Sousa relatou em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal que a intenção do ataque era provocar as Forças Armadas a decretarem "estado de sítio" e realizarem uma intervenção militar, o que é inconstitucional.

A prisão de Sousa, que participou de atos em frente ao quartel do Exército, elevou a preocupação da equipe de segurança de Lula com a posse. Após a reunião desta segunda, Dino afirmou que está mantido o roteiro planejado para domingo.

--- Não há nenhuma alteração no roteiro desde a catedral [de Brasília]. Como todo planejamento envolve várias alternativas. Só há decisões que são tomadas no momento --- afirmou ele, referindo-se à possibilidade de Lula transitar pela Esplanada com carro aberto ou fechado.

Desmobilização pactuada

O futuro ministro da Justiça também declarou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pediu um fim "pactuado" dos acampamentos de golpistas na frente dos quarteis.

--- A desmobilização dos acampamentos, quanto mais se der de modo pactuado, de modo, melhor. Essa é o posição do presidente Lula neste momento. É claro que se não houver essas providências, medidas serão tomadas. Mas isso em um segundo momento --- disse ele.