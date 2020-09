Porto Alegre terá primeiro debate eleitoral em formato drive-in

Nesta segunda-feira (28), às 20h10, os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre (RS) discutirão suas ideias e propostas para a capital gaúcha em um debate cujo formato é inédito. Os 13 postulantes ao cargo discutirão suas ideias e propostas de dentro dos seus carros, sem contato físico: é o debate drive-in.

Promovido pela Rádio Gaúcha, do Grupo RBS, o formato foi a alternativa encontrada para viabilizar o debate com número recorde de candidatos em meio à pandemia do coronavírus. Realizar o encontro totalmente pela internet, por videoconferência, não era uma opção, já que as instabilidades desse modelo poderiam comprometer a transmissão.

Com 13 concorrentes, este é o pleito com mais candidatos na capital gaúcha desde 1996. Com a nova legislação eleitoral, que acabou com as coligações para as eleições de vereadores, os postulantes à Câmara dependem da visibilidade das candidaturas próprias dos seus partidos ao Executivo para conseguirem votos.

A ex-vice candidata à Presidência pelo PT, Manuela D’Ávila (PCdoB), o ex-prefeito José Fortunatti (PTB), o ex-vice prefeito Sebastião Melo (MDB), e o atual prefeito, Nelson Marchezan Jr. (PSDB), são os principais candidatos na disputa.

Debate drive-in da Rádio Gaúcha Zero Hora, em Porto Alegre

Reunidos no estacionamento do Grupo RBS, os candidatos deverão permanecer dentro dos seus carros, no banco do passageiro, acompanhados de apenas um assessor. O uso de álcool gel e máscaras de proteção é recomendado, e cada um será responsável pelo seu próprio suprimento de água. Microfones e fones de ouvido usados pelos candidatos serão devidamente higienizados.

“Será um novo tipo de debate, uma novidade para todos nós. Ao mesmo tempo, manterá a tradição da Gaúcha de organizar o primeiro encontro entre os candidatos, que sempre é mais nervoso, de reconhecimento de território”, comenta o jornalista Daniel Scola, mediador do debate, que contará com o apoio de uma unidade móvel da RBS TV, fazendo imagens ao vivo. “Será uma ótima oportunidade para começarmos a conhecê-los melhor e para saber o que cada um pensa.”

O debate drive-in com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre acontece nesta segunda-feira (28), a partir das 20h10, com transmissão ao vivo pela Rádio Gaúcha Zero Hora.