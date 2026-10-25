'Terceiro turno está contratado', diz Zambeli após decisão de Zanin de prorrogar votação

RESUMO ＋ O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou a votação do segundo turno das eleições de 2026 até as 19h deste domingo, 25, após relatos de dificuldades no transporte público. Para Fábio Zambeli, diretor de Public Affairs do Grupo In Press, a mudança deve provocar questionamentos sobre o processo eleitoral, independentemente do resultado.

A decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de estender a votação do segundo turno das eleições de 2026 até as 19h deste domingo, 25, deve abrir espaço para questionamentos sobre a condução do processo eleitoral, independentemente do resultado das urnas. A avaliação é de Fábio Zambeli, analista de risco político e econômico e diretor de Public Affairs do Grupo In Press.

“Tem um terceiro turno contratado, porque qualquer que seja o resultado da eleição, o outro lado vai dizer que mudaram a regra do jogo durante o jogo rolando”, afirmou Zambeli durante transmissão ao vivo da EXAME.

A prorrogação foi determinada após relatos de dificuldades de deslocamento de eleitores em diferentes regiões do país, especialmente em São Paulo e na Bahia, devido à redução da circulação de ônibus e de outros meios de transporte público.

O pedido foi apresentado pelas campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) , e a decisão de Zanin determinou que o recebimento dos votos fosse estendido em duas horas em todo o território nacional.

A medida foi anunciada depois das 17h, horário previsto para o encerramento da votação, quando a apuração já havia começado. Cerca de 0,25% dos votos tinham sido contabilizados, segundo as informações disponíveis no momento da decisão. A totalização foi pausada enquanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) buscava definir como cumprir a determinação.

Para Zambeli, a mudança de horário acrescenta incerteza ao desfecho do processo eleitoral. Segundo o analista, nenhuma das campanhas parecia esperar que a decisão fosse tomada, embora ambas tenham feito movimentos semelhantes em relação à prorrogação.

O analista ponderou, porém, que ainda não é possível mensurar se a redução da oferta de transporte público prejudicou o comparecimento às urnas nem se a extensão do horário terá impacto sobre o resultado. A avaliação depende de uma investigação capaz de comprovar quantos eleitores deixaram de votar por causa das dificuldades de deslocamento e quantos conseguiram comparecer após a prorrogação.

“Então vamos ficar tratando de suposições aqui. Se será que houve prejuízo, eu entendo o seguinte: o impacto também sobre o resultado vai ser algo bastante abstrato na minha avaliação, pelo menos hoje”, disse.

Como exemplo, Zambeli citou as denúncias de 2022 sobre possíveis obstáculos ao deslocamento de eleitores em rodovias da Bahia, em razão de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na época, a investigação do episódio levou meses para ser conduzida e apurada, o que, em sua avaliação, indica a dificuldade de estabelecer rapidamente os efeitos de eventuais restrições à circulação de eleitores.

O analista também afirmou que as campanhas realizaram mobilizações nos últimos dias para incentivar o comparecimento de seus apoiadores, especialmente a base social de Lula. Em sua avaliação, esse esforço pode ter contribuído para que eleitores mantivessem a intenção de votar mesmo diante das dificuldades, mas não permite concluir quantas pessoas foram efetivamente impedidas de chegar às seções eleitorais.

Questionamentos sobre a decisão do STF

Na avaliação de Zambeli, outro elemento que pode alimentar a disputa política é o fato de a prorrogação ter sido determinada pelo STF, e não pelo TSE. O ministro Cristiano Zanin foi indicado por Lula ao Supremo em 2023, após atuar como advogado do petista nos processos relacionados à Operação Lava Jato.

“Dessa vez tem um agravante: o TSE nada fez. A decisão veio do Supremo Tribunal Federal, do ministro Zanin, que é o advogado do presidente Lula, foi indicado pelo presidente Lula para o Supremo. Então esse tipo de coisa, politicamente, vai gerar uma discussão”, afirmou o analista de risco político.

Zambeli comparou o episódio à discussão ocorrida em 2022, quando houve pedidos para estender a votação diante de denúncias de bloqueios nas estradas da Bahia. Na ocasião, o então presidente do TSE, Alexandre de Moraes, resistiu à possibilidade de alterar o horário de votação.