Pedido de prisão em Salvador e ação contra Nunes: o que se sabe sobre a falta de ônibus no 2º turno

RESUMO ＋ O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou neste domingo, 25, a prisão em flagrante do secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, e a liberação de 100% da frota de ônibus. Em São Paulo, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu à Justiça Eleitoral a prisão de dois gestores após dados indicarem 71,7% da frota em circulação.

A oferta de ônibus no segundo turno das eleições presidenciais de 2026 se tornou alvo de disputas judiciais em São Paulo e Salvador neste domingo, 25.

Na capital baiana, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, e ordenou a liberação integral da frota.

Já na capital paulista, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou a Justiça Eleitoral e pediu a prisão do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Celso Jorge Caldeira, e do presidente da SPTrans, Victor Hugo Borges.

Os episódios ocorrem em duas cidades com grande eleitorado. São Paulo tem cerca de 9,14 milhões de eleitores aptos a votar, enquanto Salvador reúne aproximadamente 1,95 milhão, segundo dados eleitorais de 2026.

A redução da oferta de transporte coletivo pode dificultar o deslocamento de eleitores até os locais de votação, embora ainda não haja um levantamento consolidado sobre quantas pessoas foram efetivamente prejudicadas nos dois municípios.

A controvérsia ocorre em um contexto no qual a legislação eleitoral prevê transporte coletivo gratuito e frequência compatível com a dos dias úteis durante a votação.

Em São Paulo, a Justiça determinou a disponibilização de 100% da frota operacional. Em Salvador, a ordem judicial também estabeleceu a retomada integral do serviço, após denúncias de que mais da metade dos ônibus estaria fora de circulação.

São Paulo: 71,7% da frota circulava no início da tarde

Dados do aplicativo Infobus citados pelo Metrópoles apontavam que 9.892 dos 13.790 ônibus da frota municipal de São Paulo estavam em circulação às 13h20 deste domingo. O total correspondia a 71,7% dos veículos, enquanto 3.898 permaneciam nas garagens.

O número contrasta com a decisão da Justiça Eleitoral que determinou a disponibilização de 100% da frota operacional no segundo turno, com frequência equivalente à dos dias úteis. A ordem foi expedida no sábado, 24, pelo juiz Tiago Ducatti Machado, da 1ª Zona Eleitoral, em resposta a uma ação popular apresentada por parlamentares do PSOL.

A decisão estabeleceu multa de R$ 100 mil ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) e ao presidente da SPTrans em caso de descumprimento injustificado. O magistrado também advertiu para a possibilidade de caracterização de crime eleitoral.

A campanha de Lula apresentou uma nova ação à Justiça Eleitoral neste domingo. A coligação Brasil Pronto Pra Mais alegou que apenas 60% da frota prevista estava operando e pediu a prisão em flagrante de Celso Jorge Caldeira e Victor Hugo Borges, além do restabelecimento integral do serviço e da apresentação de dados operacionais discriminados por região e concessionária.

A petição também solicita a aplicação ou ampliação de multas e a apuração de eventuais responsabilidades. O pedido de prisão, por si só, não significa que os gestores tenham sido presos ou que a Justiça tenha reconhecido as acusações.

O que diz a Prefeitura de São Paulo

A SPTrans afirma que recebeu a determinação judicial às 13h10 de sábado e comunicou as concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais às 13h32. Segundo a empresa, o intervalo inferior a 12 horas até o início da operação dificultou a reorganização das escalas e jornadas dos trabalhadores.

A companhia argumenta que o planejamento original considerava a demanda prevista e as folgas dos funcionários, além de ter sido encaminhado previamente aos órgãos eleitorais.

Como referência, a SPTrans informou que, no primeiro turno, cerca de 6,9 mil ônibus circularam, com oferta de aproximadamente 8 milhões de lugares e transporte de 3,4 milhões de passageiros. A empresa declarou que monitora a disponibilidade de veículos e busca cumprir a determinação judicial. A tarifa dos ônibus municipais continua gratuita aos domingos, por meio do programa Domingão Tarifa Zero.

O prefeito Ricardo Nunes, por sua vez, negou que houvesse falta de ônibus e afirmou que a demanda estava sendo atendida. Também acusou aliados do presidente de explorar o episódio politicamente, de acordo com inormações da Folha de S. Paulo.

Salvador: TRE-BA determina prisão de secretário

Em Salvador, o presidente do TRE-BA, desembargador Mauricio Kertzman Szporer, determinou a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, após denúncias de retenção de ônibus nas garagens durante o segundo turno.

A decisão, assinada às 13h15, também determinou a liberação imediata de 100% da frota, com frequência e itinerários equivalentes aos dos dias úteis e transporte gratuito até o fim da votação e durante o período necessário para o retorno dos eleitores. O prazo estabelecido para comprovar o cumprimento da ordem foi de uma hora após a notificação, sob pena de multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento.

O tribunal determinou ainda a fiscalização das garagens e o encaminhamento do caso às autoridades competentes para apuração de possíveis crimes eleitorais. Até a última atualização consultada, não havia confirmação de que a ordem de prisão tivesse sido cumprida.

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Ônibus retidos e disputa sobre adesivos de Lula

O episódio começou com reclamações de passageiros sobre a baixa oferta de ônibus e denúncias de veículos impedidos de sair das garagens. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, acionou a Justiça Eleitoral e pediu medidas contra o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e representantes das empresas de transporte.

Segundo o prefeito, ônibus de um dos consórcios só começaram a circular após a retirada de adesivos com o número 13, associado à candidatura de Lula. Reis afirmou que a presença do material configuraria propaganda eleitoral irregular nos veículos e atribuiu a retenção a um impasse com sindicalistas.

A prefeitura sustentou que a legislação eleitoral proíbe propaganda partidária ou eleitoral nos veículos utilizados para o transporte gratuito de eleitores. A federação, por sua vez, denunciou que a redução da oferta dificultava o deslocamento da população até os locais de votação.

Em fiscalização, o Procon-BA informou ter encontrado 55 ônibus aptos a operar, mas parados na garagem da OT Trans. A empresa foi autuada, segundo o órgão. O número se refere a uma inspeção específica e não representa, necessariamente, o total de veículos retidos em toda a cidade.

Secretário está em Paris, diz prefeitura

A Secretaria de Comunicação de Salvador confirmou à EXAME que Pablo Souza está em Paris, a convite do governo francês. O retorno está previsto para segunda-feira, 26, e a prefeitura informou que o secretário irá se apresentar às autoridades ao desembarcar para prestar esclarecimentos sobre a operação do transporte público no dia da votação.

A administração municipal afirmou que a circulação dos ônibus foi normalizada após diálogo entre equipes técnicas e representantes sindicais. Em publicação nas redes sociais por volta das 13h35, Souza declarou que o serviço já estava normalizado, embora a fiscalização e a apuração dos fatos continuassem.

A prefeitura atribuiu os atrasos da manhã à necessidade de retirar adesivos considerados propaganda eleitoral irregular e afirmou que obstáculos nas vias e aglomerações também poderiam dificultar a circulação em alguns bairros.

Qual é o impacto potencial para os eleitores?

A dimensão dos sistemas de transporte ajuda a explicar a relevância do caso. Em Salvador, a associação das concessionárias informa que cerca de 1,1 milhão de passageiros utilizam diariamente o sistema de ônibus em dias úteis, com mais de 1.700 veículos e cerca de 515 linhas.

Em São Paulo, a SPTrans registrou, em 2024, média de 7,3 milhões de viagens diárias de ônibus municipais nos dias úteis. Os números, embora referentes a períodos e métricas diferentes, mostram a escala dos serviços afetados pelas controvérsias.

Confira a nota da Prefeitura de São Paulo na íntegra

"A SPTrans informa que foi notificada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) às 13h10 do sábado 24 de outubro sobre a determinação de colocar 100% da frota de ônibus municipais em operação neste domingo (25), com menos de 12 horas de antecedência em relação ao início da operação.

Imediatamente após receber a notificação, às 13h32, a SPTrans agiu de forma diligente e proativa, comunicando todas as concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais da cidade e transmitindo a determinação judicial para adoção das providências necessárias ao seu cumprimento. A atuação da empresa foi pautada pela agilidade, pela transparência e pelo compromisso com a prestação do serviço público de transporte.

É importante considerar, contudo, que a ampliação da frota em prazo tão reduzido impõe desafios operacionais concretos. Os operadores relataram dificuldades para readequar, de forma imediata, escalas de trabalho, jornadas e rotinas previamente organizadas. A programação dos profissionais também havia considerado o direito à folga e a organização necessária para assegurar o exercício do voto, o que torna ainda mais complexa uma alteração dessa magnitude na véspera da eleição.

O planejamento originalmente estabelecido pela SPTrans foi elaborado com base em critérios técnicos e em dados efetivos de demanda. No domingo anterior, aproximadamente 6,9 mil ônibus estiveram em operação, oferecendo cerca de 8 milhões de lugares e transportando 3,4 milhões de passageiros. Esses indicadores subsidiaram a definição de uma oferta de transporte compatível com o comportamento observado da demanda.

Cabe destacar, ainda, que o plano operacional havia sido encaminhado previamente aos órgãos eleitorais competentes, sem questionamentos registrados até então, e foi adotado no primeiro turno. A programação foi divulgada com transparência, por meio de comunicados à população e aos órgãos responsáveis.

A SPTrans respeita as determinações da Justiça Eleitoral e atua para viabilizar o atendimento à população, observadas as condições operacionais necessárias à execução do serviço. A necessidade de alteração de um planejamento previamente estruturado, quando comunicada com antecedência inferior a 12 horas, deve ser analisada à luz das condições concretas de mobilização de veículos e profissionais, sem desconsiderar os impactos sobre a organização do trabalho e o direito ao voto dos trabalhadores.

Ressalta-se que a tarifa de ônibus municipais permanece gratuita aos domingos, conforme a política do Domingão Tarifa Zero, em vigor desde dezembro de 2023, garantindo à população o acesso ao transporte público sem cobrança de passagem.

A SPTrans permanece monitorando a operação e a disponibilidade da frota, atuando junto às concessionárias para assegurar o atendimento aos passageiros e contribuir para que todos possam chegar aos seus destinos, inclusive aos locais de votação, com segurança e eficiência."

(*) Essa matéria está em atualização