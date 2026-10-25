MP Eleitoral diz contra prorrogação da votação, mas STF amplia prazo até as 19h

O Ministério Público Eleitoral defendeu neste domingo, 25, a manutenção do encerramento da votação às 17h, apesar das denúncias sobre o transporte de eleitores na Bahia. O parecer foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 17h01. Em decisão paralela, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou a votação até as 19h em todo o Brasil.

O Ministério Público Eleitoral defendeu junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o horário de votação previsto na legislação fosse mantido neste domingo, 25, com encerramento das urnas às 17h, mesmo após denúncias de dificuldades no transporte de eleitores na Bahia.

O posicionamento foi encaminhado ao presidente do TSE, Nunes Marques, às 17h01, em parecer assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa. No documento, o representante do Ministério Público argumentou que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) já havia adotado medidas para garantir a circulação do transporte público e apurar eventuais irregularidades registradas durante o segundo turno.

O argumento do Ministério Público

No parecer, Alexandre Espinosa reconheceu a gravidade das denúncias envolvendo o transporte de eleitores, mas sustentou que os fatos deveriam ser apurados posteriormente, sem impacto no horário fixado para encerramento da votação.

Segundo o documento, eventuais responsabilidades poderiam ser analisadas posteriormente, inclusive sob a ótica de abuso de poder, caso fosse comprovada interferência na legitimidade do processo eleitoral.

Pedido surgiu após denúncias de eleitores

A manifestação do Ministério Público foi apresentada após o presidente do TSE solicitar uma posição oficial do órgão sobre pedidos de ampliação do horário de votação.

Entre os requerentes estavam a Federação Brasil da Esperança, ligada ao PT, e a campanha do senador Flávio Bolsonaro, que defenderam a extensão do prazo em razão dos relatos de dificuldades de deslocamento de eleitores em diferentes regiões do país.

Lula recorreu ao STF e Zanin determinou ampliação nacional

Paralelamente às discussões no TSE, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) em busca de uma medida urgente para ampliar o horário de votação.

O pedido foi analisado pelo ministro Cristiano Zanin, que decidiu favoravelmente à prorrogação. Na decisão, o magistrado determinou que todas as seções eleitorais do país permanecessem recebendo votos até as 19h, pelo horário de Brasília.

Segundo Zanin, a medida foi adotada diante da gravidade das informações recebidas pelo STF e da necessidade de preservar o pleno exercício do direito ao voto.

Decisão ampliou votação em todo o território nacional

Com a determinação do STF, o horário de encerramento da votação foi estendido em duas horas em todo o Brasil, cabendo ao TSE implementar as providências necessárias para o cumprimento da decisão.

A medida foi anunciada no fim da tarde deste domingo, após uma série de questionamentos envolvendo o funcionamento do transporte público em diferentes localidades, especialmente na Bahia, onde o caso motivou decisões judiciais e investigações sobre possíveis irregularidades eleitorais.