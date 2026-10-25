MP Eleitoral diz contra prorrogação da votação, mas STF amplia prazo até as 19h

Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17h42.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 17h46.
O Ministério Público Eleitoral defendeu neste domingo, 25, a manutenção do encerramento da votação às 17h, apesar das denúncias sobre o transporte de eleitores na Bahia. O parecer foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 17h01. Em decisão paralela, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou a votação até as 19h em todo o Brasil.
O Ministério Público Eleitoral defendeu junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o horário de votação previsto na legislação fosse mantido neste domingo, 25, com encerramento das urnas às 17h, mesmo após denúncias de dificuldades no transporte de eleitores na Bahia.
O posicionamento foi encaminhado ao presidente do TSE, Nunes Marques, às 17h01, em parecer assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa. No documento, o representante do Ministério Público argumentou que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) já havia adotado medidas para garantir a circulação do transporte público e apurar eventuais irregularidades registradas durante o segundo turno.
No parecer, Alexandre Espinosa reconheceu a gravidade das denúncias envolvendo o transporte de eleitores, mas sustentou que os fatos deveriam ser apurados posteriormente, sem impacto no horário fixado para encerramento da votação.
Segundo o documento, eventuais responsabilidades poderiam ser analisadas posteriormente, inclusive sob a ótica de abuso de poder, caso fosse comprovada interferência na legitimidade do processo eleitoral.
A manifestação do Ministério Público foi apresentada após o presidente do TSE solicitar uma posição oficial do órgão sobre pedidos de ampliação do horário de votação.
Entre os requerentes estavam a Federação Brasil da Esperança, ligada ao PT, e a campanha do senador Flávio Bolsonaro, que defenderam a extensão do prazo em razão dos relatos de dificuldades de deslocamento de eleitores em diferentes regiões do país.
Paralelamente às discussões no TSE, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) em busca de uma medida urgente para ampliar o horário de votação.
O pedido foi analisado pelo ministro Cristiano Zanin, que decidiu favoravelmente à prorrogação. Na decisão, o magistrado determinou que todas as seções eleitorais do país permanecessem recebendo votos até as 19h, pelo horário de Brasília.
Segundo Zanin, a medida foi adotada diante da gravidade das informações recebidas pelo STF e da necessidade de preservar o pleno exercício do direito ao voto.
Com a determinação do STF, o horário de encerramento da votação foi estendido em duas horas em todo o Brasil, cabendo ao TSE implementar as providências necessárias para o cumprimento da decisão.
A medida foi anunciada no fim da tarde deste domingo, após uma série de questionamentos envolvendo o funcionamento do transporte público em diferentes localidades, especialmente na Bahia, onde o caso motivou decisões judiciais e investigações sobre possíveis irregularidades eleitorais.
O Ministério Público Eleitoral defendeu a manutenção do encerramento da votação às 17h, conforme previsto na legislação. O parecer assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, foi encaminhado ao presidente do TSE, Nunes Marques, às 17h01.
Segundo Alexandre Espinosa, o TRE-BA já havia adotado medidas para garantir a circulação do transporte público e apurar possíveis irregularidades. O vice-procurador-geral eleitoral sustentou que os fatos deveriam ser investigados posteriormente, sem alterar o horário de encerramento.
A Federação Brasil da Esperança, ligada ao PT, e a campanha do senador Flávio Bolsonaro solicitaram a extensão devido aos relatos de dificuldades no transporte de eleitores. O presidente do TSE pediu então uma posição oficial do Ministério Público Eleitoral.
A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou o Supremo Tribunal Federal em busca de uma medida urgente para ampliar o horário de votação. O pedido foi analisado pelo ministro Cristiano Zanin.
Cristiano Zanin determinou que todas as seções eleitorais do país recebessem votos até as 19h, pelo horário de Brasília. Segundo o ministro, a decisão considerou a gravidade das informações recebidas pelo STF e a necessidade de preservar o direito ao voto.
Sim. A decisão do STF prorrogou a votação em duas horas em todo o território nacional e atribuiu ao TSE a adoção das providências necessárias para cumprir a medida.