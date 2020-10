Ponte da Amizade reabre, mas não é todo brasileiro que pode passar

Fechada desde março em decorrência da pandemia de covid-19, a Ponte da Amizade, na fronteira do Brasil com o Paraguai, reabre a partir desta quinta-feira, 15. Mas não são todos os brasileiros que podem passar.

De acordo com o protocolo sanitário do país vizinho, a passagem é válida somente para as cidades gêmeas de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. Ou seja, só estão autorizadas a cruzar a fronteira pessoas com documento de identidade expedido na cidade brasileira.

A fronteira fica aberta entre 5h e 14 horas, somente para veículos. O governo paraguaio disse que não vai inspecionar todos os carros, mas faz uma fiscalização aleatória para verificar a documentação. O uso de máscara é obrigatório. A passagem a pé, o que é bem comum na ponte, permanece proibida.

Para turistas, é exigido seguro médico internacional que inclua testes de covid-19 e internações em UTI. A saída poderá ser feita em qualquer horário. Para turistas e comerciantes, a circulação é autorizada em um raio de até 30 quilômetros de Cidade do Leste.

A medida tem validade por 15 dias, quando o Paraguai vai avaliar se modifica as regras. O governo paraguaio ainda não definiu se vai reabrir a fronteira nas cidades de Pedro Juan Caballero e Salto del Guairá, ambas na fronteira com Mato Grosso do Sul.

Do lado brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores não definiu as regras para os paraguaios que queiram entrar no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar que estaria na reabertura da Ponte da Amizade, junto com o presidente paraguaio Mario Abdo Benítez, mas o encontro foi cancelado.