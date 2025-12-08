Polícia prende suspeito de roubo à Biblioteca Mário de Andrade

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira, 8, um dos dois homens suspeitos de invadir e roubar obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade, no centro da capital, durante o fim de semana.

Felipe dos Santos Fernandes Quadra, de 31 anos, foi localizado em uma residência na Mooca, zona leste. Segundo a corporação, ele tem antecedentes por furto, roubo e tráfico de drogas.