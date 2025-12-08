Polícia prende suspeito de roubo à Biblioteca Mário de Andrade

Suspeito de roubar obras de arte da Mário de Andrade é flagrado por câmeras da Prefeitura (Smart Sampa)
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14h57.
Última atualização em 8 de dezembro de 2025 às 14h58.
A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira, 8, um dos dois homens suspeitos de invadir e roubar obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade, no centro da capital, durante o fim de semana.
Felipe dos Santos Fernandes Quadra, de 31 anos, foi localizado em uma residência na Mooca, zona leste. Segundo a corporação, ele tem antecedentes por furto, roubo e tráfico de drogas.
Os suspeitos foram identificados por meio de imagens de câmeras de segurança, que registraram a dupla carregando as obras na manhã de domingo. Para evitar que as peças deixem o país, a Prefeitura acionou a Interpol, via Polícia Federal.
Em nota, a 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) informou que investiga o caso. O veículo utilizado na fuga foi apreendido e encaminhado para perícia.
No assalto, foram levadas oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari, da série Menino de Engenho. As obras integravam a exposição Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade. O valor do acervo furtado não foi divulgado.
Durante a ação, seguranças e um casal de idosos que visitava o local foram rendidos. Os criminosos recolheram as peças e fugiram em direção ao Vale do Anhangabaú, segundo a Polícia Militar.
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa informou que as gravuras estavam cobertas por seguro e que o espaço conta com equipe de vigilância e sistema de câmeras. O caso foi registrado no 2º DP (Bom Retiro) e é conduzido pela Cerco.