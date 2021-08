Polícia Federal faz buscas contra Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula

A Polícia Federal (PF) faz buscas na manhã desta sexta-feira, 20 contra o cantor Sérgio Reis e o deputado federal bolsonarista Otoni de Paula. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Aprenda a investir com a EXAME Academy

Sérgio Reis foi gravado recentemente em áudios e vídeo falando em ultimatos para a destituição de ministros do STF e em organizar movimentos de caminhoneiros para paralisar o país no caso de uma negativa por parte do Senado.

"O objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra os membros dos Poderes", disse a Polícia Federal, em nota.

Ao todo, 29 mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). As buscas foram feitas no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Ceará, Paraná e no Distrito Federal.

Agentes da Polícia Federal foram ao menos a quatro endereços no Rio de Janeiro e em Brasília ligados ao cantor, na casa e no gabinete do deputado. Um dos mandados foi cumprido no gabinete de Otoni de Paula na Câmara dos Deputados, disse a fonte.

Toda semana tem um novo episódio do podcast EXAME Política. Disponível abaixo ou nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts