Polícia Civil do DF convoca com urgência policiais de todas as unidades

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) convocou na manhã desta segunda-feira, 9, policiais de todas as unidades em caráter de urgência para gerenciar a crise que se instalou em Brasília após golpistas invadirem e depredarem as sedes dos três Poderes.

"Cumpre ressaltar que estão sendo realizadas inúmeras prisões, com previsão de chegada de vários ônibus que seguem em direção ao Setor Policial Sul de Brasília nesta manhã, 9", diz a instituição em nota.

Como informou o Estadão/Broadcast, pelo menos 40 ônibus lotados com extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro saíram do quartel-general do Exército em direção à sede da Polícia Federal. De acordo com informações do Ministério da Justiça, o número de presos por participarem dos atos de ontem subiu para 1,2 mil.

A desmobilização ocorre após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na madrugada esta segunda-feira, que deu 24 horas para as forças de segurança desocuparem os acampamentos.

