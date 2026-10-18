PM investiga suspeita de bomba no estacionamento da Band após debate

A Polícia Militar investiga uma suspeita de bomba no estacionamento da emissora após o debate presidencial do segundo turno entre o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Os dois candidatos já deixaram os estúdios da emissora paulista.

Uma equipe do esquadrão antibomba do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) está no local verificando a suspeita em um carro estacionado no local. Ainda não há informações detalhadas.

Mais informações em instantes.