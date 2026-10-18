Debate na Band: PM investiga suspeita de bomba no estacionamento da Band após debate
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 23h11.
A Polícia Militar investiga uma suspeita de bomba no estacionamento da emissora após o debate presidencial do segundo turno entre o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
Os dois candidatos já deixaram os estúdios da emissora paulista.
Uma equipe do esquadrão antibomba do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) está no local verificando a suspeita em um carro estacionado no local. Ainda não há informações detalhadas.
Mais informações em instantes.