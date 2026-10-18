PM descarta suspeita de bomba na sede da Band após debate presidencial

( Renato Pizzutto/Band/Divulgação)
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 23h42.
A Polícia Militar descartou, na noite deste domingo, 18, a suspeita de bomba no estacionamento da sede da TV Bandeirantes, em São Paulo, após o debate presidencial do segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
Os dois candidatos já haviam deixado os estúdios da emissora paulista quando a suspeita foi levantada.
Segundo o 1º tenente Vitor Capelo Haddad, o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado pela polícia Legislativa, que faz a segurança do candidato do PL, o senador Flávio Bolsonaro.
Após a equipe canina apontar a possibilidade de haver um explosivo, a PM iniciou uma varredura minuciosa e isolou a área para verificar a suspeita. A iniciativa ocorreu durante o primeiro debate de 2° turno entre Flávio e Lula.
A detecção se provou um alarme falso, segundo o capitão Haddad. Segundo o tenete, alguma substância pode ter "se volatilizado" no capô do veículo que trouxe Bolsonaro ao local, o que teria confundido a unidade canina.
Durante a apuração, jornalistas que acompanharam presencialmente o primeiro debate do segundo turno ficaram isolados na emissora.