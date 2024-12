PM mobiliza forças especiais para operação na Rocinha com o Ministério Público

Forças especiais da Polícia Militar fazem uma operação, na manhã desta terça-feira, na Favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio, em uma ação junto com o Ministério Público estadual (MPRJ). Na chegada das tropas, houve intenso tiroteio. Há informações de uma pessoa morta e outras duas feridas.

A operação visa a cumprir 34 mandados de prisão contra bandidos de outros estados, ligados ao Comando Vermelho, que se refugiam na Rocinha. Os agentes cumprem, ainda, mandados de busca e apreensão.

Participam da ação equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoq), do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão Tático de Motociclistas e do Grupamento Aeromóvel (GAM).