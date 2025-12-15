PL da Dosimetria e orçamento: a última semana do ano no Congresso

Repórter
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09h14.
O Congresso Nacional entra na reta final de 2025 com votações decisivas para limpar a pauta do ano.
Entre os destaques, o Projeto de Lei da Dosimetria, que altera regras de cálculo de penas e pode beneficiar condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira, 17.
A proposta, aprovada pela Câmara na semana passada, é relatada pelo senador Esperidião Amim (PP-SC). Se passar pela comissão, poderá ser votada em plenário ainda este ano. O projeto é o único item da pauta da CCJ, cuja sessão está marcada para as 9h.
O PL da Dosimetria altera trechos do Código Penal e da Lei de Execução Penal, com foco em crimes contra o Estado Democrático de Direito. O texto propõe a unificação da dosimetria para os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do regime democrático, criando um marco legal único para sua punição.A proposta inclui um redutor de pena para quem cometeu crimes em contextos de multidão, desde que não tenha financiado ou liderado as ações — regra que pode ser aplicada a réus dos atos de 8 de janeiro.
Outro ponto central é a reorganização das normas de progressão de regime. O texto resgata a regra geral de progressão após o cumprimento de um sexto da pena, com variações conforme o tipo de crime e reincidência. Crimes mais graves, como feminicídio, milícia e organização criminosa, seguem com percentuais mais altos.
O projeto também explicita que a prisão domiciliar não impede a remição de pena, permitindo que condenados em casa reduzam suas penas por estudo ou trabalho.
Além das mudanças penais, o Congresso deve votar na quinta-feira, 19, a Lei Orçamentária Anual de 2026, conforme anunciou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Caso haja acordo entre as Casas, a sessão pode ser antecipada para quarta-feira à tarde.
O relatório final da proposta orçamentária está sob responsabilidade do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) e deve ser apresentado nesta segunda-feira, com votação na Comissão Mista de Orçamento prevista para o dia seguinte.
Na semana passada, a CMO concluiu a análise dos 16 relatórios setoriais. A área social é a que mais concentra recursos, com R$ 301 bilhões previstos para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social — principal fonte de verbas para programas como Bolsa Família e auxílio-gás.
Para a Saúde, estão reservados R$ 262 bilhões, enquanto Educação e Cultura devem receber R$ 233,4 bilhões. Já pastas como Infraestrutura, Minas e Energia sofrerão redução de recursos em relação ao orçamento de 2025.
*Com informações da agência O Globo