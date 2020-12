Piloto morre após queda de helicóptero em Angra dos Reis

Um helicóptero caiu em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense no início da noite desta sexta-feira, 11. O acidente aconteceu próximo ao Hotel do Bosque, na Rodovia Governador Mario Covas, localizado na região da Vila Histórica de Mambucaba. O local é de difícil acesso por se tratar de uma região de mangue.

Informações divulgadas pela Defesa Civil da cidade afirmaram que o piloto faleceu após a queda. Equipes seguem realizando buscas na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 19h06. Homens do quartel local estão atuando na região. De acordo com os bombeiros, toda a cidade de Paraty está sem luz, pois o helicóptero teria atingido a linha de transmissão de energia.

Nesta sexta-feira, 11, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Angra dos Reis para almoçar com o prefeito Fernando Jordão. A assessoria da Presidência confirmou que a aeronave envolvida no acidente não faz parte da comitiva do presidente.

Um helicóptero caiu na tarde desta sexta-feira (11) na região da Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A aeronave de pequeno porte caiu na área de entorno de um hotel e parte da hélice teria atingido a fiação elétrica. pic.twitter.com/zkoAA69D9j — Noticias & Natureza 🇧🇷 (@newsandnature01) December 11, 2020

*Essa matéria está sendo atualizada.