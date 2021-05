Pfizer vai entregar mais 628 mil doses de vacina contra covid-19 ao Brasil

A Pfizer entregará nesta quarta-feira um lote de 628.290 doses da vacina contra Covid-19 que desenvolveu com a alemã BioNTech ao Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, informou a farmacêutica norte-americana em nota.

De acordo com a companhia, a remessa tem chegada prevista ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), às 19h55 desta quarta. Na semana passada chegou ao Brasil o primeiro lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19, com 1 milhão de doses, que começaram a ser distribuídas pelo ministério às capitais de Estados nesta semana.

Como a vacina Pfizer/BioNTech exige o armazenamento em temperaturas ultrabaixas, o ministério optou por disponibilizar a vacina somente nas capitais, devido à necessidade de infraestrutura de refrigeração.

O contrato do Ministério com a Pfizer prevê a chegada ao Brasil de 100 milhões de doses da vacina até o final de setembro deste ano.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem afirmado recentemente que o governo do presidente Jair Bolsonaro está na iminência de assinar um novo acordo com a farmacêutica norte-americana para mais 100 milhões de doses, das quais 35 milhões chegariam ao Brasil em outubro.

Além das vacinas da Pfizer, o Brasil conta para sua campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 com a CoronaVac, do laborarório chinês Sinovac e que está sendo envasada pelo Instituto Butantan, e com a vacina da AstraZeneca desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, que é envasada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Essas três vacinas são aplicadas em duas doses.