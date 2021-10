Pfizer quer liberar vacina para crianças de 5 a 11 anos no Brasil

A Pfizer anunciou nesta quarta-feira que pedirá aprovação para o uso da vacina Comirnaty, contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos no Brasil. O pedido será enviado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no próximo mês. A data, porém, ainda não foi definida.

"A submissão do pedido junto à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a aprovação do uso da vacina ComiRNAty, da Pfizer/Biontech, para crianças entre 5 e 11 anos deve ocorrer ao longo do mês de novembro de 2021", diz a nota.

A solicitação segue a linha da que foi enviada ao Food and Drug Administration (FDA), nos Estados Unidos. Um painel do órgão, formado por consultores independentes, já havia recomendado o uso do imunizante para a faixa etária na última terça-feira.

Até o momento, não há previsão para o Brasil começar a vacinar crianças de até 11 anos contra a Covid-19. Como mostrou O GLOBO, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ainda não projeta uma data e jogou a responsabilidade para a Anvisa. A agência regulatória negou o uso da Coronavac para a faixa etária de 3 a 11 anos por falta de documentação.

Segundo a Anvisa, esses arquivos ainda não foram enviados e o resultado dos estudos nesse grupo só devem ser finalizados em novembro. O órgão afirma que tem acompanhado o tema junto às autoridades internacionais.

Atualmente, a vacina da Pfizer pode ser aplicada em adolescentes a partir de 12 anos no Brasill. Além disso, é a única com autorização da Anvisa para uso em pessoas menores de idade.