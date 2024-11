PF prende condenado do 8 de janeiro que havia fugido para Argentina

A Polícia Federal prendeu no sábado, 9, no Paraná, um homem condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 que estava foragido. O condenado havia fugido em abril deste ano para a Argentina e foi localizado por policiais em Cascavel assim que retornou ao Brasil. A captura foi realizada após uma denúncia indicando sua presença na cidade.

No mês passado, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou, a pedido da Polícia Federal, a extradição de 63 brasileiros envolvidos nos atos golpistas que continuam foragidos na Argentina. Em junho, o governo argentino forneceu ao Brasil uma lista com aproximadamente 60 nomes de indivíduos procurados pela Justiça brasileira, que estariam em solo argentino. Desde então, a PF começou a formalizar o pedido de extradição junto ao STF.

Fuga de investigados para países vizinhos

Para fugir da Justiça brasileira, os investigados e condenados usaram diversas rotas, incluindo vias fluviais e terrestres, realizando deslocamentos a pé até alcançar refúgio em países vizinhos, com destaque para a Argentina.

Condenações e acordos realizados pelo STF

Até o momento, o STF condenou 265 pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro, das quais 223 receberam penas por crimes mais graves, relacionados à depredação de patrimônio público, e 42 foram condenadas por incitação ao golpe ao se recusarem a realizar acordos. O STF também validou acordos com 476 acusados e absolveu quatro pessoas. Mais 15 réus serão julgados por crimes leves até o próximo dia 18, após também recusarem acordos com a Justiça.