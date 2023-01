PF faz operação de busca e apreensão na casa de Ibaneis Rocha, governador afastado do DF

"O governador não tem nada a esconder, um mandado de busca e apreensão visa colher provas, mas neste caso, não há motivos para temor", disse o advogado ao O Globo.

Ibaneis foi afastado do cargo por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por uma suposta omissão no planejamento de segurança dos atos terroristas do dia 8 de janeiro.