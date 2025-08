PF e Fiesp assinam acordo para prevenção de crimes digitais no Brasil

A Polícia Federal (PF) assinou, nesta terça-feira, 5, um acordo de cooperação com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) para o compartilhamento de informações para prevenir os crimes digitais.

Dados do Anuário da Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados no mês passado, mostram que em 2025 os golpes digitais explodiram no país, com 2.166.552 casos em 2024, mais de 4 por minuto. Este foi o crime patrimonial que mais cresceu, um aumento de mais de 400% desde 2018 e de 7,8% na comparação com o ano anterior.

Objetivos da parceria entre Fiesp, Ciesp e PF

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que o acordo permite que as empresas forneçam informações para os órgãos de segurança fazer, sobretudo, a prevenção de crimes digitais.

"Depois que o crime acontece, o prejuízo já está estabelecido, todos os danos, e a gente corre atrás. Um dos grandes vetores desta parceria é a prevenção e para fazer isso precisamos ter essa plena troca entre todos os interessados", falou.

O presidente da Fiesp, Josué Gomes, afirmou que segurança “não pode ser item opcional” e que ela é um elemento chave na competitividade e inovação.

"Com esse instrumento, queremos promover o intercâmbio de informações sobre ameaças e inteligência cibernética, além de estimular a pesquisa e desenvolvimento de soluções de segurança digital com foco na prevenção. Nosso objetivo é estabelecer um ambiente seguro, imparcial e juridicamente respaldado, que permita às empresas interessadas participar de forma voluntária, compartilhando dados e informações estratégicas, tudo isso com total garantia de confidencialidade, embasamento técnico rigoroso e absoluto respeito à legislação vigente", disse.

Desafios da cibersegurança e marco legal

André Luiz Bandeira Molina, secretário da Segurança de Informação do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, citou a publicação, nesta terça-feira (5), do Decreto 12.753, que institui a nova Estratégia Nacional de Cibersegurança (E-Ciber).

A norma prevê ações para conscientizar e educar a população sobre a segurança digital, fixa regras para infraestruturas críticas para reduzir o risco de incidentes, estimula a cooperação e integração entre órgãos e instituições nacionais e internacionais e a soberania nacional e a governança da cibersegurança.

"O desafio é enorme e a gente não faz isso só com o poder do Estado. Essas frentes de trabalho são fundamentais e se trata de uma responsabilidade coletiva, não à toa a gente vem trabalhando na criação de um marco legal para a cibersegurança", afirmou Molina.