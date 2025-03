Petrobras espera que Ibama libere avaliação pré-operacional da Margem Equatorial em abril

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, espera que o Ibama, órgão federal responsável pelo licenciamento ambiental, dê autorização, ainda em abril, para que a petroleira faça a avaliação pré-operacional (APO) no processo de liberação de eventual exploração de petróleo da Margem Equatorial, na região do Amapá, próximo à Foz do Rio Amazonas.

A APO, que simula operações no caso de eventuais acidentes, como contenção de petróleo vazado e resgate de fauna, é a última etapa do processo de pedido de licenciamento da pesquisa exploratória.

A liberação das perfurações iniciais de um poço a cerca de 160 quilômetros da costa de Oiapoque (AP) e a 500 quilômetros da Foz do Rio Amazonas propriamente dita é um assunto polêmico. Em 2023, um pedido de licenciamento foi negado pelo Ibama.

Depois disso, a Petrobras respondeu a questionamentos do órgão ambiental e fez ajustes no projeto de perfuração. Mês passado, o jornal O Globo revelou que a área técnica do Ibama recomendou negar a licença, mesmo diante dos ajustes, mas a decisão final caberá ao presidente do instituto, Rodrigo Agostinho, que já disse não ter prazo para decidir sobre Margem Equatorial.

Se a autorização para a APO for dada ainda em abril, o simulado não será feito imediatamente. A sonda que fará as perfurações iniciais ainda passará por um processo de limpeza, e o deslocamento até o poço no Norte do país levará dois meses, disse Magda.

Segundo a executiva, um centro para o tratamento de animais eventualmente atingidos por vazamentos, em construção em Oiapoque, está quase pronto.

– O centro de despetrolização está para ser entregue estes dias. Estamos com a sonda já limpando o casco, com a autorização do Ibama, a sonda está sendo mobilizada para essa limpeza. Os próximos passos vão ser a autorização do exercício simulado – afirmou Magda, depois de participar da assinatura do protocolo de intenções de um programa ambiental ao lado do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.