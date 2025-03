Petrobras anuncia redução no preço do diesel a partir de terça-feira, 1º Petrobras anuncia redução de R$ 0,17 no preço do diesel A e R$ 0,15 no diesel B, acumulando uma queda de 29% desde dezembro de 2022

Plataforma da Petrobras: segundo melhor resultado da história da companhia (Germano Lüders/Exame)