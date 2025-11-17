Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Petrobras anuncia nova descoberta de petróleo na Bacia de Campos

Empresa identificou a presença de 'petróleo de excelente qualidade' em poço exploratório no bloco Sudoeste de Tartaruga Verde

Petrobras: empresa é a operadora do bloco, com 100% de participação (Agência Petrobras/Divulgação)

Petrobras: empresa é a operadora do bloco, com 100% de participação (Agência Petrobras/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10h27.

A Petrobras (PETR4) divulgou nesta segunda-feira, 17, que identificou a presença de petróleo de excelente qualidade no pós-sal da Bacia de Campos, em um poço exploratório no bloco Sudoeste de Tartaruga Verde.

O bloco em questão foi adquirido em setembro de 2018, na 5ª Rodada de Partilha de Produção. A Petrobras é a operadora do bloco, com 100% de participação.

O poço 4-BRSA-1403D-RJS está localizado a 108 km da costa na cidade de Campos dos Goitacazes-RJ, em profundidade d’água de 734 metros.

De acordo com a empresa, a perfuração já foi concluída e a presença de petróleo foi constatada através de perfis elétricos, além de indícios de gás e amostragem de fluido.

As amostras, segundo a empresa, seguirão para análises laboratoriais, que permitirão caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, possibilitando a continuidade da avaliação do potencial da área.

As ações da empresa operam em alta no início do pregão. PETR3 sobe 0,06% e PETR4 avança 0,37%.

Acompanhe tudo sobre:PetrobrasPetróleo

Mais de Brasil

Brasil projeta receber recorde de 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025

Guia turístico lista cenários usados em produções brasileiras da Netflix

Enem 2026 pode ser aplicado em países do Mercosul, diz ministro

Enem: gabarito do 2º dia será divulgado no dia 20 de novembro

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: como a concorrência justa impulsiona a inovação têxtil no Brasil

Brasil

Brasil projeta receber recorde de 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025

Inteligência Artificial

Sanções dos EUA impulsionam Cambricon e levam fortuna do fundador a US$ 22,5 bi

Economia

Iberia inaugura em janeiro voo direto entre Fortaleza e Madri