Petrobras anuncia nova descoberta de petróleo na Bacia de Campos

A Petrobras (PETR4) divulgou nesta segunda-feira, 17, que identificou a presença de petróleo de excelente qualidade no pós-sal da Bacia de Campos, em um poço exploratório no bloco Sudoeste de Tartaruga Verde.

O bloco em questão foi adquirido em setembro de 2018, na 5ª Rodada de Partilha de Produção. A Petrobras é a operadora do bloco, com 100% de participação.

O poço 4-BRSA-1403D-RJS está localizado a 108 km da costa na cidade de Campos dos Goitacazes-RJ, em profundidade d’água de 734 metros.

De acordo com a empresa, a perfuração já foi concluída e a presença de petróleo foi constatada através de perfis elétricos, além de indícios de gás e amostragem de fluido.

As amostras, segundo a empresa, seguirão para análises laboratoriais, que permitirão caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, possibilitando a continuidade da avaliação do potencial da área.

As ações da empresa operam em alta no início do pregão. PETR3 sobe 0,06% e PETR4 avança 0,37%.