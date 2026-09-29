RESUMO ＋ Pesquisa Vox Brasil divulgada nesta terça-feira, 29, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41,1% das intenções de voto no principal cenário estimulado de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece em seguida, com 37,8%. O levantamento também testou cenários de segundo turno, rejeição dos candidatos e avaliação do governo federal.

A disputa pelo Palácio do Planalto em 2026 aparece concentrada entre dois nomes no principal cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa Vox Brasil Opinião e Pesquisas divulgada nesta terça-feira, 28.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 41,1% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 37,8%.

Considerando a margem de erro de 2,15 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Na comparação com a pesquisa divulgada em agosto, Lula cresceu quatro pontos percentuais, enquanto Flávio avançou três pontos. A diferença entre os dois teve uma ligeira variação positiva, de 2,3 pontos para 3,3 pontos.

Entre os demais nomes testados, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece com 3,8%, seguido por Renan Santos (Missão), com 2,7%, pelo escritor Augusto Cury (Avante), com 2,2%, e pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo-MG), com 1,8%.

Candidatos como Edmilson Costa e Veterinário Wilson Grassi não ultrapassaram 0,2%, enquanto outros cinco nomes avaliados não pontuaram. Os votos brancos e nulos somam 3,5%, e 6,8% dos entrevistados disseram ainda não saber ou não responderam.

Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados no 2º turno

Nos cenários simulados de segundo turno, a maior proximidade ocorre no confronto entre os dois primeiros colocados do primeiro turno. Flávio Bolsonaro aparece com 45,2%, enquanto Lula registra 44,7%, resultado dentro do limite da margem de erro da pesquisa.

O levantamento também simulou disputas do atual presidente contra outros nomes. Lula aparece com 46,1% contra 30,3% do ex-governador Romeu Zema e com 45,3% contra 41,1% do ex-governador Ronaldo Caiado.

Em um cenário contra Augusto Cury, Lula aparece com 44,8%, enquanto o escritor registra 35,1%. Nesse caso, os votos brancos e nulos somam 15,3%.

Flávio Bolsonaro e Lula concentram maiores índices de rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição dos nomes apresentados aos entrevistados. Flávio Bolsonaro aparece com 53,1% de rejeição, seguido pelo presidente Lula, com 51,5%.

Entre os demais nomes, o ex-governador Romeu Zema registra 31,1% de rejeição, enquanto o ex-governador Ronaldo Caiado aparece com 27,8% e Renan Santos com 24,1%.

O levantamento questionou ainda a avaliação do governo federal. Segundo os dados divulgados, 51,4% dos entrevistados desaprovam a administração de Lula, enquanto 45,8% aprovam. Outros 2,8% não responderam.

Economia e emprego aparecem como principal preocupação do eleitorado

Ao analisar os temas considerados mais importantes pelos entrevistados, a economia e o emprego aparecem como prioridade para 31,7% do eleitorado. A segurança pública vem em seguida, citada por 27,6% como o principal problema do país.

A pesquisa aponta ainda que 33,7% dos entrevistados afirmam que sua situação financeira piorou em relação ao ano passado.

Sobre consumo de informação, as redes sociais foram apontadas como principal fonte por 61,2% dos entrevistados, seguidas pela televisão, com 54,8%, e pelo WhatsApp, com 47,9%.

A pesquisa Vox Brasil Opinião e Pesquisas entrevistou 2.100 eleitores entre os dias 26 e 28 de setembro. A coleta foi realizada por meio de abordagem presencial domiciliar.

O levantamento informa margem de erro de 2,15 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas LTDA e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00895/2026.