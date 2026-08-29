O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados na disputa presidencial de 2026, segundo pesquisa Vox Brasil divulgada neste sábado, 29.

O petista registra 37,1% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o parlamentar soma 34,8%, uma diferença de 2,3 pontos percentuais.

A diferença entre Lula e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caiu de 9,3 pontos percentuais em julho para 2,3 pontos em agosto, resultado que coloca os dois candidatos dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,15 pontos percentuais.

Entre os demais candidatos apresentados aos eleitores, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 5% das intenções de voto, seguido pelo presidente do Missão, Renan Santos, com 3,3%.

Na sequência, aparecem o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2,8%, o escritor Augusto Cury (Avante), com 2,6%, e Pablo Marçal (PRTB), com 2%. Os votos brancos e nulos somam 3,5%, enquanto 6,8% dos entrevistados não souberam responder.

Diferenças entre mulheres, homens e faixas de renda

Entre as mulheres, Lula alcança 46,8% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro apresenta maior desempenho entre os homens, com 41,3% nesse grupo.

A renda também mostra uma divisão no comportamento eleitoral. O presidente chega a 55% entre eleitores que recebem até dois salários mínimos.

Entre os eleitores com renda superior a dez salários mínimos, o senador do PL registra 43,7% das intenções de voto, indicando maior vantagem do senador nesse segmento.

Na divisão regional, o cenário de segundo turno mostra diferenças entre as regiões do país. Lula tem vantagem no Nordeste, com 65% das intenções, enquanto Flávio Bolsonaro lidera no Sul, com 57,1%, e no Norte, com 51%.

A pesquisa mostra uma disputa nacional marcada por forte divisão regional, com petista concentrando vantagem no Nordeste e o senador apresentando maior desempenho no Sul e Norte.

Flávio lidera numericamente no 2º turno

Nas simulações de segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro também aparecem em situação de empate técnico. O senador aparece numericamente à frente, com 45,1% das intenções de voto, enquanto o presidente soma 44,5%. Os votos brancos e nulos representam 7,9%, e 2,5% não responderam.

O confronto direto entre o presidente e o senador do PL mostra uma diferença de apenas 0,6 ponto percentual. No levantamento anterior, a diferença era de 6,4 pontos.

Nos cenários alternativos contra governadores de centro-direita, o presidente aparece à frente. Contra Romeu Zema, Lula tem 45,5%, enquanto o governador mineiro registra 39,3%.

No cenário com Ronaldo Caiado, o petista também lidera, com 45,5%, contra 41,1% do governador de Goiás. Nesses confrontos, os votos brancos e nulos variam entre 5% e 8%.

Rejeição e avaliação do governo Lula

A pesquisa também mediu a rejeição dos principais candidatos, indicador que mostra a parcela do eleitorado que afirma não votar em determinado nome. O presidente Lula aparece com o maior índice, com 52,7% das menções.

O senador Flávio Bolsonaro aparece na sequência, com 49,3% de rejeição. Como os entrevistados podiam citar mais de um nome, os percentuais não somam 100%.

Entre os governadores avaliados, os índices são menores. Romeu Zema registra 30,5% de rejeição, enquanto Ronaldo Caiado aparece com 28,7%.

O levantamento também avaliou a percepção dos eleitores sobre o governo federal. A desaprovação da administração Lula chegou a 53,3%, enquanto 45,1% aprovam a gestão. Outros 1,6% não souberam ou não responderam.

A avaliação do governo mostra uma divisão entre aprovação e desaprovação, com a rejeição à atual administração federal superando a aprovação por 8,2 pontos percentuais.

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 2.100 eleitores entre os dias 25 e 27 de agosto de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar.

A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas LTDA e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05519/2026.