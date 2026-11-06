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Black Friday da EXAME Saint Paul reúne seis MBAs e garante dez anos de acesso

Campanha reúne seis especializações em áreas estratégicas dos negócios e oferece uma década de acesso aos conteúdos pelo preço de um único MBA

Black Friday da EXAME Saint Paul reúne seis MBAs e garante dez anos de acesso (Magnific)

Black Friday da EXAME Saint Paul reúne seis MBAs e garante dez anos de acesso (Magnific)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 14h36.

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A EXAME Saint Paul lançou uma campanha especial de Black Friday que reúne seis MBAs Online em uma única oferta. A iniciativa permite que os participantes tenham acesso a dez anos de formação executiva em diferentes áreas de conhecimento pelo preço de um único MBA.

A proposta é ampliar as possibilidades de desenvolvimento profissional ao oferecer acesso a diferentes especializações em um mesmo pacote. Em um mercado de trabalho marcado por transformações tecnológicas, novas demandas das empresas e mudanças nas competências exigidas dos profissionais, a atualização constante se tornou parte importante da trajetória de carreira.

Nesse contexto, ter acesso a formações em diferentes áreas permite construir uma visão mais abrangente dos negócios e desenvolver conhecimentos que podem ser aplicados em diferentes momentos da vida profissional.

Uma única oferta, diversas possibilidades de formação. Aproveite a Black Friday para ter 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul.

QUERO APROVEITAR A BLACK FRIDAY

Quais MBAs estão incluídos na campanha?

A oferta reúne seis programas de MBA Online da EXAME Saint Paul, cada um voltado ao desenvolvimento de competências específicas:

  • Inteligência Artificial: aborda aplicações da inteligência artificial nos negócios e seu uso estratégico nas organizações.
  • Finanças Corporativas: voltado à gestão financeira, análise de resultados e tomada de decisões.
  • Liderança e Gestão: desenvolve competências relacionadas à gestão de equipes, liderança e estratégia.
  • Marketing: Branding e Performance: reúne conhecimentos sobre posicionamento de marca, marketing e resultados.
  • Mercado Financeiro: apresenta conceitos e práticas do setor financeiro e de seus diferentes segmentos.
  • Inteligência de Mercado: trabalha análise de dados, informações estratégicas e identificação de oportunidades de negócio.

Planeje seus próximos passos profissionais com mais possibilidades de formação. Na Black Friday da EXAME Saint Paul, você tem 10 anos de acesso a todos os MBAs online.

QUERO CONFERIR A OFERTA

Como funciona a oferta de Black Friday?

A campanha permite adquirir os seis MBAs pelo preço de um único programa, com dez anos de acesso aos conteúdos. O formato online também oferece flexibilidade para que os participantes organizem os estudos de acordo com a própria disponibilidade.

A iniciativa busca atender profissionais que desejam ampliar conhecimentos, desenvolver novas competências e se preparar para diferentes oportunidades no mercado de trabalho, sem precisar escolher apenas uma área de especialização.

Com a oferta, a EXAME Saint Paul reúne diferentes possibilidades de formação executiva em uma única campanha de Black Friday.

Garanta 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul com a oferta especial de Black Friday. Aproveite a oportunidade para investir no seu desenvolvimento profissional.

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