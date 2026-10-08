RESUMO ＋ O instituto de pesquisa Datafolha aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos contra 48% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 8, no segundo turno das eleições de 2026. Em votos totais, Flávio tem 49% e Lula, 45%; a votação será em 25 de outubro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 52% dos votos válidos contra 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2º turno das eleições de 2026, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 8. O levantamento acontece quatro dias após o primeiro turno, que definiu a disputa entre os dois candidatos.

Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são a métrica do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o placar final no dia do pleito.

Em votos totais, Flávio fica com 49% e Lula, com 45%. Indecisos somam 1%, enquanto 5% dizem que vão votar em branco ou anular o voto.

Flávio terminou a primeira etapa da eleição na liderança, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.104.503 votos. Lula, candidato à reeleição, ficou em segundo lugar, com 45,16%, ou 53.879.538 votos. A diferença entre os dois foi de 2.224.965 votos, ou 1,87 ponto percentual.

Aos 45 anos, Flávio poderá assumir a Presidência em 5 de janeiro de 2027, sucedendo o pai, Jair Bolsonaro, que ocupou o cargo entre 2019 e 2022. Já Lula, aos 81 anos, busca o quarto mandato presidencial e, se vencer, será o primeiro brasileiro a chegar quatro vezes à Presidência.

Os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro para decidir quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos.

Datafolha ouviu 2.520 eleitores entre terça-feira, 6, e hoje (8). As entrevistas foram presenciais, em municípios das cinco regiões do país. Margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-02949/2026.