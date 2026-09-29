O ex-prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo governo fluminense, segundo a nova pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 29.

Paes aparece com 44,1% das intenções de voto. Em segundo lugar, o candidato Douglas Ruas (PL) marca 35,7%.

Na comparação com a rodada anterior, o ex-prefeito teve uma oscilação negativa de 1,7 ponto, enquanto o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro cresceu 3,3 pontos.

Na série histórica iniciada em agosto, Douglas Ruas avançou oito pontos, passando de 27,6% para o patamar atual.

Entre os demais nomes, Garotinho (Republicanos) tem 6,3%, seguido por André Marinho (Novo), com 3,8%, e Coronel Busnello (Missão), com 3%. O candidato William Siri (PSOL) registra 3%, enquanto Juliete (UP) soma 1,3% e Cyro Garcia (PSTU), 0,7%. Brancos e nulos representam 2%.

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O cruzamento dos dados demográficos revela que Douglas Ruas lidera entre os evangélicos, marcando 55,8%, estrato em que seu adversário alcança 20%. Em contrapartida, o nome do PSD mantém ampla vantagem entre os católicos, com 49,8% das intenções de voto, frente a 32,1% do representante do PL.

A polarização regional também reflete o pleito presidencial anterior. Paes atrai 84,5% dos eleitores de Lula no segundo turno de 2022, enquanto Douglas Ruas herda 74,2% dos votos de Jair Bolsonaro (PL). O cenário evidencia uma transposição direta da rivalidade ideológica nacional para a disputa estadual no Rio de Janeiro.

Simulações de confronto direto no segundo turno

Em uma eventual disputa de segundo turno, o levantamento projeta a manutenção da liderança do candidato pessedista. Eduardo Paes registra 51,1% da preferência do eleitorado, contra 42,1% de Douglas Ruas.

Nesse cenário mais restrito, os votos brancos e nulos somam 5,4%, e os eleitores que não sabem em quem votar representam 1,5%.

Avaliação do executivo e imagem dos líderes

A pesquisa mediu a aprovação das atuais gestões no estado e no país. O governador interino Ricardo Couto tem 57% de aprovação, ante 22% de desaprovação. No âmbito federal, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 56% dos fluminenses e aprovado por 43% dos entrevistados.

Quanto ao nível de aceitação pessoal, Eduardo Paes possui 51% de imagem positiva e 46% de menções negativas. Seu principal adversário na disputa, Douglas Ruas, enfrenta 51% de rejeição, somando 39% de avaliações favoráveis. O ex-governador Cláudio Castro (PL) lidera a percepção negativa geral, com 73%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.836 eleitores entre 22 e 27 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Estadão e está registrado no TSE sob os protocolos RJ-09456/2026 e BR-07401/2026.