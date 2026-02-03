Perseguição policial termina com baleados na avenida Faria Lima, em SP

Um tiroteio iniciado no bairro do Morumbi e que terminou no cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Europa deixou um morto e quatro feridos na tarde desta terça-feira, 3, em São Paulo.

Segundo informações do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, integrante do DOPE (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) da Polícia Civil de São Paulo, a troca de tiros começou após um roubo a residência no Morumbi, na zona oeste da capital.

Suspeitos foram interceptados por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) ainda dentro do imóvel, onde houve o primeiro confronto. Três criminosos foram baleados nessa etapa.



Parte da quadrilha conseguiu fugir e passou a ser perseguida. Durante a tentativa de fuga, ocorreu um novo tiroteio no cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Europa, onde dois suspeitos foram baleados.

A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência seguia em andamento até a última atualização. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos nem sobre prisões.