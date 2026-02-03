Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Perseguição policial termina com baleados na avenida Faria Lima, em SP

Troca de tiros começou no Morumbi após roubo a residência; um morreu e quatro ficaram feridos

SBT News
SBT News

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17h13.

Última atualização em 3 de fevereiro de 2026 às 17h22.

Um tiroteio iniciado no bairro do Morumbi e que terminou no cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Europa deixou um morto e quatro feridos na tarde desta terça-feira, 3, em São Paulo.

Segundo informações do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, integrante do DOPE (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) da Polícia Civil de São Paulo, a troca de tiros começou após um roubo a residência no Morumbi, na zona oeste da capital.

Suspeitos foram interceptados por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) ainda dentro do imóvel, onde houve o primeiro confronto. Três criminosos foram baleados nessa etapa.


Parte da quadrilha conseguiu fugir e passou a ser perseguida. Durante a tentativa de fuga, ocorreu um novo tiroteio no cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Europa, onde dois suspeitos foram baleados.

A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência seguia em andamento até a última atualização. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos nem sobre prisões.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsFaria Lima

Mais de Brasil

Fies 2026: inscrições começam nesta terça-feira, 3, com mais de 60 mil vagas

As novas pesquisas para presidente da semana

Ex-presidente do Rioprevidência é preso em ação da PF e da PRF

Indústria cresce 0,6% em 2025 e desacelera no segundo semestre

Mais na Exame

Mercados

Dólar fecha em baixa, a R$ 5,25, longe da mínima do dia

Carreira

Os '3 Cs' que decidem quem ganha espaço no trabalho, segundo consultor de carreira de Harvard

Negócios

Virada de um dentista: da pequena Caibi, em SC, à rede de R$ 350 milhões

Um conteúdo Bússola

Transformação digital pode ser o principal caminho para a sobrevivência de PMEs 