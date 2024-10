'Perigo': Brasil terá chuvas intensas nesta terça-feira; veja previsão

Grande parte do Brasil enfrentará chuvas intensas nesta terça-feira, 22 de outubro, alertou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o MetSul Meteorologia, a região Sul será afetada pela atuação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, que deve provocar tempestades e vendavais. As consequências do fenômeno devem ser sentidas no território brasileiro a partir de quarta-feira.

Nas regiões demarcadas em amarelo, o Inmet prevê chuvas de até 50mm por dia e ventos intensos. Serão 13 estados afetados, em uma faixa que vai do Amazonas até São Paulo.

Já nas regiões em laranja, que indica "perigo" a precipitação pode chegar a 100 mm/dia, com ventos intensos de até 100 km/h. As chuvas estão previstas na Bahia, Tocantins, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Pará, além de partes de São Paulo, Mato Grosso, Maranhão e Piauí.

Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o ciclone que se forma no Oceano Atlântico deverá gerar efeitos no continente entre quarta e sexta-feira, quando o MetSul prevê que o fenômeno irá provocar ventos intensos na região costeira do Rio Grande do Sul. O dia de tempo mais severo, no entanto, será na quinta, segundo a empresa. Para a Região Sul, há risco de temporais, raios, vento e granizo. As rajadas devem ficar entre 70 km/h e 90 km/h.

Nesta terça-feira, a cidade do Rio de Janeiro deverá muitas nuvens ao longo dia, com temperaturas entre 31°C e 21°C. Nos dias seguintes, o cenário deve ser de mais chuvas. Na quinta, as pancadas de chuva aumentam e podem vir acompanhadas de trovoadas isoladas. O padrão é similar em São Paulo, onde os termômetros ficam entre 28°C e 18°C nesta terça.

Em Belo Horizonte, o dia será de chuvas isoladas. Segundo o Inmet, os dias seguintes devem ser chuvosos na capital mineira, com as trovoadas retornando apenas na quinta. Já em Vitória, esta terça-feira será de muitas nuvens, com a temperatura máxima de 28°C.

Em Porto Alegre, as pancadas de chuva começam a partir de terça-feira e se intensificam no dia seguinte, com trovoadas. Na quinta-feira, o tempo é de muitas nuvens com pancadas e trovões isolados. As outras capitais da Região Sul, Florianópolis e Curitiba, também deverão ter dias chuvosos nos próximos dias, segundo o Inmet.