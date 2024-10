São Paulo enfrenta ventos de até 70 km/h e chuvas intensas na noite desta quarta

O estado de São Paulo registra ventos de até 70 km/h e chuvas intensas na noite desta quarta-feira, 23. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o monitoramento será reforçado devido à previsão meteorológica, que indica a possibilidade de ventos ainda mais fortes entre quinta, 24, e sexta-feira, 25, .

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado está sob um aviso de chuvas intensas, com grau de severidade de “Perigo Potencial”. O alerta, iniciado às 9h40 da manhã de quarta-feira, 23, permanece em vigor até as 9h de quinta-feira, 24.

Ainda conforme o Inmet, as condições geram baixos riscos de cortes de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Diante do risco de eventos climáticos mais severos, a Defesa Civil de São Paulo estabeleceu um gabinete de crise, que atuará em tempo integral nos dias 24 e 25 de outubro. Representantes das forças de segurança do estado e das concessionárias de serviços públicos farão parte das operações de emergência, com foco na rápida resposta em caso de desastres naturais.

Orientações da defesa civil

Para a segurança da população durante o período de chuvas e ventos intensos, a Defesa Civil emitiu orientações preventivas: